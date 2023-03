VIDEO | El tenso encuentro entre AMLO y migrantes durante su visita en Ciudad Juárez

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua donde fue recibido por varios migrantes que piden justicia tras el incendio ocurrido en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) y que dejó 39 muertos, acudió para supervisar los avances en sucursales del Banco del Bienestar.

El mandatario arribó en una camioneta blanca cuando fue interceptado por una multitud que le pidió bajar del vehículo para dialogar con ellos, consignas como “¡Justicia, justicia!”, “¡Merecemos respeto!” y "¡Muerte no, vida sí!" al tiempo que cerraban el paso al vehículo en el que viajaba el jefe del Ejecutivo.

El presidente acudió para supervisar los avances en sucursales del Banco del Bienestar Foto: Cuartoscuro

Supervisará los avances del Banco del Bienestar

Además de supervisar los avances en sucursales del Banco del Bienestar, adelantó que aprovechará su gira para reunirse con los médicos que atienden a los 27 migrantes hospitalizados. Durante la mañanera en Palacio Nacional, se le cuestionó si va a visitar a los migrantes heridos, la mayoría centroamericanos; contestó que no lo tiene previsto, pero sí revisar su estado médico.

“Voy a estar atendiendo la parte médica, básicamente, lo que me importa más es la atención a los heridos”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador no quiso dar detalles de dónde será la reunión Foto: Archivo

Enfatizó que se reunirá con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida. Ahora es lo fundamental.

“Entonces, como voy a Juárez, ya tenía programada esta visita para lo del Banco del Bienestar, voy a aprovechar también para ver lo de la atención a los enfermos, a los heridos, el que se les atienda en todo. Han estado atendidos, envié al general Bucio, él, desde ese día, al día siguiente de la desgracia, se fue allá, allá está, me informa todas las mañanas, hoy me informó temprano, y está visitando los hospitales donde están los enfermos, están en clínicas del seguro, también un hospital público, en un hospital del ISSSTE".

Agregó que "se está dando apoyo para que no les falte nada, pero de todas maneras voy hoy, y se van conmigo y se van a quedar allá el secretario de Salud, Jorge Alcocer y Zoé Robledo, director del Seguro Social, se van los dos conmigo hoy en la mañana”.

López Obrador no quiso dar detalles de dónde será la reunión, pero reiteró que pedirá a los médicos que no les falte nada a los migrantes. Pues me voy con los médicos, no sé, ellos van a hacer. Les estoy pidiendo una revisión de todos los heridos para que no les falte nada.

El mandatario "se hará justicia" en el caso de la muerte de 39 migrantes, tras un incendio registrado en una estación provisional del INM el 27 de marzo. El INM dio a conocer los nombres y nacionalidades de los fallecidos y heridos así como el hospital donde reciben atención médica: 1 colombiano, 1 ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos, esto con la finalidad de que sean identificados por sus familias.

Con información de Iván Evair Saldaña

