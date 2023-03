Rosa Icela Rodríguez asegura que no habrá impunidad en caso de los migrantes de Ciudad Juárez

Sobre la manifestación de familiares, personal y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que piden la liberación de sus compañeros investigados por el incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que habrá un deslinde muy claro de responsabilidades sobre la actuación de los servidores públicos y que no se van a cometer injusticias.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria Rosa Icela Rodríguez indicó que se trata de una investigación seria que busca justicia. "Decirles a los que se movilizaron que nosotros no vamos a cometer injusticias, toda la investigación llegará hasta donde tope, y lo dije, sin otro propósito que hacer justicia, habrá un deslinde muy claro y muy preciso de responsabilidades”, anotó.

“Los familiares pueden estar seguros de que se trata de una investigación seria y a fondo se trata de homicidios, que es un delito grave, muy doloroso, y no podemos simular eso, no podemos permitir que haya impunidad en este hecho tan lamentable, tan doloroso", agregó.

Los migrantes fueron víctimas del incendio del pasado lunes 27 de marzo en una estación migratoria en Ciudad Juárez

Rosa Icela Rodríguez afirmó que no se protegerá a nadie, y que si personal de la Dirección General de Seguridad Privada tiene alguna responsabilidad será sancionado. "Yo nunca he encubierto ninguna irregularidad en la Secretaría, los compañeros que trabajan en el equipo de la Secretaría de Seguridad, que muchos de ellos ya estaban ahí, que vienen de muchos años atrás, saben cual es mi modo de trabajar”, acotó.

“Yo sí no tengo ningún empacho en pedir cualquier denuncia cualquier tipo de trato irregular que se haya hecho, y si la Fiscalía General de la República tiene alguna sanción también de nuestro parte, también yo he dado vista al Órgano Interno de Control para que sea a alguien imparcial quien nos diga cuáles fueron las irregularidades y lo vamos a hacer, yo no tengo tampoco empacho en pedir renuncias a quien tenga que hacerlo", precisó.

Rosa Icela Rodríguez afirmó que no se protegerá a nadie

SRE y embajadas activan Grupo de Acción

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y cinco embajadas de gobiernos extranjeros activaron el Grupo de Acción Inmediata (GAI) para atender de manera expedita a los migrantes víctimas del incendio del pasado lunes 27 de marzo en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a sus familiares.

“Los Gobiernos de México y de Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela se solidarizan con las familias de los afectados y refrendan su compromiso de dar seguimiento a este lamentable caso hasta que todos los migrantes que perdieron la vida sean repatriados y los heridos sean dados de alta”, informó este viernes la cancillería en un comunicado.

Detalló que la función del GAI será apoyar a los familiares de las víctimas migrantes, en total 39 fallecidos y 28 heridos, para que obtengan las visas humanitarias respectivas; también, coadyuvar a la identificación de las personas fallecidas y la repatriación de los restos humanos; atender en los hospitales a los heridos y gestionar la reunificación con sus familias.

El GAI incluirá a representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la Fiscalía General de la República (FG) y la Fiscalía del Estado de Chihuahua; del Instituto Nacional de Migración (INM); la Secretaría de Gobernación (Segob); así como instituciones relevantes de los Gobiernos de Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela.

“Para el funcionamiento del GAI se propone que se designen puntos focales de las dependencias nacionales competentes y de los Gobiernos de Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, los cuales supervisarán el desarrollo de las investigaciones y evaluarán los resultados de las acciones emprendidas para atender puntualmente esta situación extraordinaria”, señala el boletín.

Pide Rosa Icela Rodríguez a dependencias federales que contraten al Servicio de Protección y no a empresa de seguridad privada

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a las dependencias de la Administración Pública Federal para que contraten al Servicio de Protección Federal (SPF) y no a empresas de seguridad privada para la vigilancia y el cuidado de oficinas e instalaciones.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Secretaría de Seguridad Rosa Icela Rodríguez dijo que al contratar al Servicio de Protección Federal se cumple con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no adquirir servicios privados.

"Ha sido nuestra convicción solicitar a las autoridades administrativas del gobierno federal que cumplan con la instrucción del señor presidente de que contraten el Servicio de Protección Federal, que no tiene problema para darles el servicio que se requiere y que lo haríamos con mucho gusto. Entonces nosotros en primer instancia decirles que seguimos y lo seguiremos haciendo, tocando las puertas de las autoridades administrativas del gobierno federal, de los organismos desconcentrados, de todas las instancias para ofrecer los Servicios de Protección Federal", afirmó.

Rosa Icela Rodríguez expuso que desde que el presidente López Obrador dio la instrucción de contratar al servicio de Protección Federal se aumentó la presencia en diferentes dependencias públicas, pero que todavía hace falta.

Indicó que el argumento de las dependencias federales para contratar los servicios privados es que son más baratos que el Servicio de Protección Federal.

"El argumento con el que los contratan es que son servicios más baratos, eso es lo que dicen en todos lados, que son menos costosos que el Servicio de Protección Federal, ese es el argumento que tiene en todos lados, cuando pasa y ofreces los servicios, pero claro que los Servicios de Protección Federal son más eficientes", indicó.

Con información de Iván Evair Saldaña.

