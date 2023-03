Recapturan al expolicía vinculado que presuntamente mató al reportero Moisés Sánchez en Veracruz

Policías ministeriales de Veracruz ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Luigui Heriberto “N”, presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado en agravio del periodista José Moisés Sánchez Cerezo.

Se trata de un expolicía municipal de Medellín de Bravo, quien presuntamente estaría involucrado en el homicidio del director del periódico “La Unión”. El comunicaron fue sustraído a la fuerza de su domicilio y levantado el 2 de enero de 2015.

Esto ocurrió en el municipio de Medellín de Bravo, una zona conurbada con Boca del Río y el Puerto de Veracruz, donde este crimen desató una ola de manifestaciones por parte de sus familiares y compañeros del gremio periodístico.

Semanas después fue encontrado su cadáver decapitado en un paraje del municipio de Jamapa. Han pasado más de ocho años y el crimen no ha sido esclarecido por las autoridades estatales.

Jorge Sánchez Ordóñez, hijo de Moisés, ha salido a las calles año tras año para manifestarse y exigir justicia. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no ha logrado la detención de todos los presuntos culpables del crimen.

El exalcalde panista de Medellín de Bravo, Omar “N”, es señalado como presunto autor intelectual del asesinato, hay una orden de aprehensión en su contra y está prófugo de la justicia.

A su vez, el exelemento de seguridad ya había sido detenido por el mismo caso, pero obtuvo un amparo de la justicia federal y fue liberado. Sin embargo, nuevamente fue detenido durante este jueves 30 de marzo por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns.

La dependencia estatal informó que, en las próximas horas, el presunto homicida sería puesto a disposición del juzgado Primero de Primera Instancia, para que resuelva su situación legal.

Este jueves, Jorge Sánchez acompañó a los familiares de María Elena Ferral en una protesta frente a Palacio de Gobierno, a tres años de su asesinato. La reportera fue ultimada a balazos en la zona centro de Papantla, al norte de Veracruz, el 30 de marzo de 2020. Hasta el momento hay siete detenidos como presuntos autores materiales del crimen.

Sin embargo, María Fernanda Ferral, hija de la periodista, indicó que falta la ejecución de tres órdenes de aprehensión contra los presuntos autores intelectuales. Además, reveló que el proceso de cuatro de los detenidos por este caso ya se encuentra en la etapa de juicio oral y serán presentados ante un juez de control el próximo 1 de abril.

Sobre Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en la ciudad de Xalapa, Balbina Flores, corresponsal de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), alertó que en el país y en el estado de Veracruz no se garantiza la seguridad de los periodistas y que la situación no ha mejorado con los gobiernos morenistas.

“La situación de la prensa en México y en particular en Veracruz no es mejor. No hemos avanzado ni vivimos en un país donde nada pasa con la prensa”, enfatizó frente a Palacio de Gobierno.