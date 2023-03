AMLO: pese a las alertas de viaje de EU, Cancún está lleno de estodunidenses

“Está Cancún lleno de estadounidenses”, presumió el presidente Andrés Manuel López Obrador tras las alertas que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos por la violencia que hay 30 estados de México.

En la conferencia de prensa matutina y ante empresarios del Consejo de Comunicación, dijo que los delitos del fuero federal han disminuido 30 por ciento y el homicidio doloso 11.6 por ciento menos.

“Esto es homicidio, nos ha costado, y la mayor parte de los homicidios, 70% por ciento vinculados a la delincuencia organizada, por eso no aceptamos cuando hablan legisladores del extranjero diciendo que no se puede visitar México ¿no?”, afirmó.

“El Departamento de Estado nos vetó 30 de los 32 estados, pero está lleno de estadounidenses el país, está Quintana Roo, está Cancún lleno de estadounidenses, pero no les hace caso porque la realidad es otra completamente”. Recalcó.

El presidente refirió que otro delito que va a la baja es el secuestro con 64 por ciento menos, “esto sí lo hemos podido bajar mucho”. Dijo que a las 06:00 de la mañana en la reunión del gabinete de seguridad se recibe el parte y el informe de cómo está el país.

Aseguró que los índices de inseguridad han sido controlados. FOTO: Presidencia.

Presume las cifras de su gobierno

“Ya estamos saliendo pues de la crisis que precipito la pandemia y ya el país está avanzando en lo económico, se está creciendo, hay estabilidad económica, financiera. México es uno de los países más atractivos en el mundo para la inversión, está llegando mucha inversión foránea, nos ayuda mucho el tratado comercial y nosotros estimamos que va a haber crecimiento y no vemos que se nos presente una situación de crisis económica, financiera”, aseveró .

Apuntó que se está “resistiendo incluso a factores externos como la inflación y como algunas quiebras en bancos de países extranjeros”. El presidente dijo que se toman acciones contra la inflación que ya está bajando, por ello, recordó que el 5 de abril en video conferencia con 10 presidentes de América Latina se coordinarán acciones para que no falten los alimentos.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que se tiene una cifra rector de empleos registrados ante el IMSS con 21 millones 760 mil puestos de trabajo formales. Del salario promedio mensual es el Mas alto que se ha tenido con 16 mil pesos.

“Esto es también único, no se había dado en más de 50 años que el peso de fortaleciera, no se ha depreciado, al contrario, se ha fortalecido, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar”, afirmó.

Destacó que las gasolinas han tenido decrementos en los precios. FOTO: Especial.

El presidente destacó el envío de remesas que mandan los paisanos que viven Estados Unidos a sus familias que el año pasado fue de 58 mil 510 millones de dólares.

“Este año vamos a pasar de 60 mil millones de dólares y esto ayuda muchísimo porque reactiva la economía desde abajo, el comercio, las pequeñas empresas se benefician porque estas remesas llegan a 10 millones de familias”, indicó.

Otro indicador que resaltó fue la inversión extranjera directa, crecimiento del PIB, entre otros.

“Este el crecimiento, nos caímos con la pandemia menos 8.2, es la crisis económica pues más severa desde los años 30 del siglo pasado, ya nos levantamos estamos nosotros estimando que vamos a crecer este año 3.5, aunque para la estimación que se entregó al Congreso es 3, pero ya en enero se tuvo crecimiento de 3.6, está crecimiento la economía”, afirmó.

Incluso recalcó que “de acuerdo al crecimiento en otro países y cómo estamos nosotros, el año pasado 3.1, no es para presumir crecimos por primera vez más que China, que creció 3, y Estados Unidos creció 2.1, nosotros 3.1 así esta nuestra economía”.

Con los jóvenes en la 4T “ya triunfamos”

“Ya triunfamos”, afirmó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que su movimiento de la cuarta transformación (4T) ya contagió a los jóvenes en el país, pues reiteró que eso garantiza su relevo para el siguiente sexenio.

“Ahora que voy a los actos me da un gusto que predominan los jóvenes, como nunca. Ahora que hicimos una manifestación, una marcha, no podíamos caminar, no hubo marcha, no podíamos dar un paso, hasta era asfixiante ¿no?, volteaba yo a ver así para agarrar aire y lo que más me fortalecía era de que veía a mi alrededor puro joven y en mis adentros decía: ya triunfamos porque hay relevo generacional, eso es mucho muy importante, o sea ya se echó a andar este movimiento”, dijo en la mañanera en Palacio Nacional.

Frente a líderes empresariales como Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y otros que fueron invitados al cambio de la presidencia del Consejo de la Comunicación, el tabasqueño nuevamente reiteró que en septiembre del 2024, cuando termina su gobierno, él desaparecerá de la vida pública, pero se va con la conciencia tranquila porque habrá relevo generacional.

“Ya los que van a venir, o sea porque ya nosotros nos vamos a pasar a retirar, digo, no nos vamos a ir de este mundo, pero sí vamos a terminar nuestra encomienda, yo ya me retiro de la política, yo ya cierro mi ciclo y no vuelvo ni hablar ni a parecer en nada público, a finales de septiembre que entrego la banda presidencial, a Palenque, Chiapas.

“Me voy a ir, además de irme con mi conciencia tranquila, me voy a ir con la seguridad de que va haber relevo generacional y que nadie debe de sentirse insustituible, no caer en el cesariato y no caer mucho apego ni al poder ni al dinero”, señaló.

Con información de Iván Evair Saldaña

