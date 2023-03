La consejera Dania Ravel pide apostar por la igualdad entre hombres y mujeres en la función pública

Las mujeres han tenido un avance como nunca antes se había visto en los últimos 15 años, así lo aseguró la consejera electoral Dania Ravel, en entrevista con Adriana Delgado a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group. De acuerdo con la funcionaria, desde que se reconoció el voto del sexo femenino se han logrado ocupar cada vez más espacios en la vida pública del país.

Destacó que de 1953 hasta 2020 solamente se había tenido siete gobernadoras, actualmente se tienen nueve e inclusive se ha superado la situación de las cuotas de género, debido a que hay un compromiso para la igualdad en los cargos públicos que se fundamenta con el reconocimiento de la paridad de género en la función pública.

"Me parece que no podemos nosotros menospreciar el hecho de que logremos que más mujeres estén en puestos de decisión, que estén como gobernadoras, porque eso no solamente visibiliza la existencia de las mujeres, sino que empieza a cambiar ese chip en dónde a lo mejor muchas niñas, muchas jóvenes pensaban que simplemente ellas no podían estar ahí y empieza a generar este referente", dijo.

La funcionaria aseguró además que en el sexo femenino se pueden dar muestras de lo que es un liderazgo político desde un ámbito distinto. Recordó que la ONU reconoce que este género permite crear agendas que van a favor de los derechos humanos.

"Más allá de que es un tema de justicia. Las mujeres deben de tener los mismos derechos que los hombres para estar absolutamente en todos los puestos de elección popular", dijo.

Este género participa más

Durante la conversación, la consejera electoral dijo que el sexo femenino se mantiene activo en los papeles en los que se han desempeñado de manera histórica, lo cual justifica su papel en la toma de decisiones dentro del país y de la vida pública.

Esto ha llevado a que se busquen espacios para que este sector de la población se desarrolle, en otros ámbitos como en el de los organismos públicos electorales, los cuales también han apostado por la paridad a fin de que se erradique el rezago que hay en cuanto a los espacios monopolizados durante décadas por los varones.

"¿Dónde es eso? Como funcionarios de mesa directiva de casilla, como capacitadores, asistentes electorales, como observadores electorales, siempre son más mujeres las que están participando en la base de todos los partidos políticos, es paradójico pero hay más mujeres pero en las cúpulas ya no vemos casi mujeres".

No se trata de desplazar a los hombres

Destacó que una de las primeras cosas que notó al entrar al INE es que no veía representación femenina en el papel de director ejecutivo, por lo que buscó que se nombrara a alguien así dentro de estos perfiles.

"Por supuesto que no estaba yo pensando ‘de vamos a llegar a la mejor a quitar a todos los hombres y pasar por encima de sus derechos para poner mujeres’", dijo.

Aseguró que lo que buscó en ese momento fue establecer una dinámica que permitiera voltear a ver los rezagos que había y reconocer que cuando hubiera alguna jubilación o cambio de mando, se podía optar por una persona que no perteneciera al sexo masculino.

"Hemos llegado a ser también concurso del servicio profesional exclusivos para mujeres para propiciar que haya más mujeres, porque nos dimos cuenta que el 60 por ciento de los puestos estaban siendo ocupados por hombres.

