El abuso sexual infantil SÍ se puede prevenir.

El día miércoles 29 de marzo tuvo lugar el evento del centro de maternidad y neurodesarrollo CRECE, donde se habló de la campaña: MI VOZ POR ELLOS, un movimiento que busca hacer conciencia sobre el abuso sexual infantil y denotar la importancia de este, además de brindar herramientas para saber de qué manera podemos actuar si identificamos algún caso.

Sofía Mendiolea, Directora del centro y Judith Amon, Fundadora y CEO del mismo, dieron inicio a esta plática mencionando cómo fue que nació esta causa. CRECE cuenta con diversos cursos y talleres sobre neurodesarrollo infantil que buscan brindar herramientas a los padres y fortalecer el crecimiento y desarrollo de los niños, entre estos se encuentra el curso de “Prevención de Abuso Infantil” que al inicio no tuvo tanto éxito como los demás. Muchas personas creen que este tema es algo que no puede pasar, o que no es tan frecuente; desafortunadamente es más común de lo que pensamos y el 90% de las ocasiones ocurre en lugares donde se cree que el niño estará seguro.



El abuso infantil es un tema importante del cual sí debe hablarse y crear conciencia para cambiar la situación, fue así que nació #MIVOZPORELLOS con el propósito de informar y brindar herramientas a los padres y a las personas, es por eso que todo el mes de abril CRECE busca sumarse a la prevención del abuso infantil dando este curso en línea completamente gratis en el que se podrá descargar un Ebook con información al respecto. Gracias a esto, el alcance de esta campaña ha sido de 53,000 familias.

El abuso sexual no siempre es por contacto físico



Paula Aguilar, psicoterapeuta infantojuvenil es quien imparte este curso y habló sobre el tema, mencionando que como sociedad debemos dejar de hacer sentir culpables a las víctimas, pues es uno de los motivos por el cual es tan difícil hablar del abuso ya que minimizamos y devaluamos la experiencia de quien lo vivió, y hay una notable diferencia entre personas que lo sufren a solas a quien lo contó y se le brindó apoyo para ayudarle a sanar.

También estuvo Ana Paola Ruíz, Directora de promoción de Fundación Freedom, quien tocó el tema de explotación infantil en línea, hablando sobre los riesgos a los que se exponen los menores al estar en contacto con personas desconocidas por medio de redes sociales o videojuegos; y también cómo podemos hacer un buen uso de las aplicaciones y evitar que los niños vean contenido que no es apto para su edad, además de compartir páginas donde podemos exponer casos y de esta manera contribuir a la causa y no ser cómplices de estos contenidos.

Durante el evento se compartió el testimonio de una víctima de abuso sexual infantil, quien de manera valiente contó su historia y de qué manera lo vivió. Con este testimonio se hizo conciencia sobre la importancia de visibilizar el tema y de cómo el tener las herramientas necesarias nos pueden ayudar a hacer el cambio en la vida de una persona.

El abuso no siempre es físico, es común pensar que cuando hablamos de este tema, lo primero que se nos venga a la mente sea que hubo un tocamiento inapropiado, pero siempre que se ponga en riesgo la salud y la integridad del menor es abuso, algunos ejemplos no físicos son: fotografiarlo sin ropa, colocarlo en alguna posición sexual a propósito, hacerlo escuchar o ver pornografía, ver alguna parte de su cuerpo de manera malintencionada o incitarlo a tocarse alguna parte del cuerpo “jugando”.

Se estima que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños son víctimas de abuso sexual y aproximádamente 120 millones de niñas menores de 18 años en todo el mundo han experimentado actos sexuales forzados en algún momento de sus vidas. Además en 2020 se reportaron 25,589 casos de abuso sexual contra menores en México.

Hablar sobre abuso infantil puede ser díficil, incluso puede llegar a incomodar, pero es necesario tener estas conversaciones para saber cómo enfrentar la situación y saber reconocer al abusador, debemos tomar conciencia y creerle a la víctima, hacerles saber que no están solos y que alzar la voz puede ser complicado, pero es el paso más importante para poder marcar la diferencia.

XBB