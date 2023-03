INE determinó que no se rebasaron topes en precampaña de Edomex, pero emite multa de millón de pesos

Derivado de la fiscalización sobre gastos de precampaña en la gubernatura mexiquense, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no hubo rebase sobre el tope establecido, aunque por diversas irregularidades se sancionó a cinco partidos por más de un millón de pesos.

En sesión del Consejo General emitió la información sobre la justa electoral de la entidad mexiquense y de Coahuila, y por ambas se emitieron penas económicas por 6.8 millones de pesos, y Morena fue el más infraccionado con 4.3 millones de pesos.

No hubo rebase de tope de gastos el cual se fijó en 42 millones 835 mil pesos

El órgano electoral federal estableció que en la etapa de precampañas en la entidad mexiquense, que se realizó del 14 de enero al 12 de febrero, no hubo rebase de tope de gastos el cual se fijó en 42 millones 835 mil pesos. Las dos precandidatas, la priista, Alejandra Del Moral Vela y la morenista, Delfina Gómez Álvarez, en conjunto reportaron 61 millones 601 mil pesos y de egresos 61 millones 600 mil.

Para los aspirantes a una candidatura independiente se les fijó un tope de gastos para obtención del apoyo ciudadano de 28 millones de pesos, pero tres ciudadanos registraron en total 624 mil 120 pesos de ingresos y 610 mil 410 pesos de egresos, y uno fue omiso.

Se sancionó a cinco partidos por no reportar egresos realizados

El consejero electoral federal, Jaime Rivera Velázquez, informó que pese al anterior reporte se sancionó a cinco partidos por no reportar egresos realizados, aportación de ente impedido, obstaculización de funciones y falta formal en reportes. Los montos fueron para el PRI, 403 mil 779 pesos; Morena, 623 mil 077 pesos; PVEM, 54 mil 032 pesos; PT, mil 099 pesos; y NAEM, 962 pesos.

Además, se pretendía sancionar a Movimiento Ciudadano (MC) por 3.7 millones de pesos derivado de presentar el informe de precampaña de manera extra temporánea y por egresos no reportes con el que se advertía que el dirigente, Juan Zepeda Hernández, había hecho precampaña. Al final no pasó, pese a que se acreditó la pinta de 27 bardas y cinco de ellas con la letra Z, pero ante una sentencia emitida en 2021 se rechazó al establecer que no tenía vínculo con Zepeda Hernández.

INE resolvió 15 quejas sobre tema de fiscalización

Por otra parte, el INE resolvió 15 quejas sobre tema de fiscalización, aunque 11 fueron relacionadas en el proceso de elección a gobernador de Estado de México y Coahuila.

De los asuntos, 11 fueron declarados infundados, cuatro desechados porque es competencia de la autoridad electoral local, y tres casos de realizó su sobreseimiento.

La representación de Morena cuestionó que sus quejas no procedan contra sus adversarios para el caso de la entidad mexiquense, y por ello pidió más acciones e investigaciones, para evitar que se erogue gastos fuera de los plazos y no quede impune.

