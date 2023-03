AMLO se reunirá con el abogado de Pedro Castillo: "Nosotros sabemos que es una injusticia"

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que recibirá a Guido Leonardo Croxxato, abogado de Pedro Castillo, quien recientemente se reunió ya con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño, para tratar temas como la violación de los derechos humanos en Perú.

Esto luego de que una de las reporteras de la Agencia Internacional Sputnik señalara que en una entrevista, el abogado argentino solicitó una reunión con el mandatario de México, para entregarle una carta de su defendido y hablar, entre otras cosas, del proceso político y judicial del expresidente Castillo, como lo pretende hacer con otros líderes de América Latina.

"Sí, cómo no. Nos ponemos de acuerdo, ya saben cuál es mi opinión sobre este tema, creo que fue una injusticia que se cometió, se violó la democracia, porque el presidente Castillo fue electo por el pueblo de Perú y se le destituyó con argucias o maniobras legaloides", afirmó.

El mandatario mexicano agregó que se le destituyó del cargo "por consigna de los potentados del Perú y del extranjero", y destacó que de eso no se habla en la prensa internacional como The New York Times, The Washington Post o The Wall Street Journal.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

AMLO refirió que la destitución de Castillo fue por consigna de los potentados del Perú y del extranjero. Foto: Especial

Luego de que la reportera le indicara que el abogado de Castillo también visitará el Vaticano para entregarle, posiblemente, al papa Francisco algunas de las cartas de los familiares de las víctimas de los enfrentamientos en Perú, el presidente dijo que era "muy bueno", y que él , por su parte, lo recibiría, solo habría que ponerse de acuerdo.

"Nosotros sabemos que es una injusticia, una flagrante violación a la democracia, a los derechos humanos, que es muy lamentable lo que sucedió con él y luego la represión a la gente", manifestó.

Ante la pregunta de cómo están la esposa y los hijos del presidente Castillo, quienes se encuentran asilados en México desde diciembre del año pasado, López Obrador aseguró que "están bien como otras personas que están recibiendo asilo en nuestro país de otras naciones, porque nosotros tenemos la tradición del asilo, de la protección a quienes son perseguidos en sus países", apuntó.

Seguir leyendo:

AMLO: Lorenzo Córdova hace turismo político derechoso, facho, con dinero del pueblo

AMLO arremete contra Antony Blinken: no hay ningún lugar en México sin presencia de la autoridad

Carlos Slim y Larry Fink ven en México un buen panorama para invertir