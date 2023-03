AMLO advierte que el fentanilo provoca la descomposición social en EU

Desde Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en Estados Unidos “hay una grave descomposición social” y por ello hay altos índices de drogadicción que genera violencia. Mientras, señaló que en México “hay una forma de vida más fraterna, más amorosa” que ayuda a prevenir el consumo de drogas y a la par, bajar los delitos en el país, sobre todo en el sur.

“El problema que tienen, con todo respeto en Estados Unidos, es que hay una grave descompresión social, muchísimo individualismo y falta de integración en las familias. No es cuestionarlos pero imagínense, los hijos van creciendo allá y los padres ya quieren que se vayan de la casa. Aquí hasta abusan, no se quieren ir y ahí están las familias juntas. Y es una institución de seguridad social fundamental”, dijo durante la mañanera de este martes.

El mandatario mexicano dijo que durante su administración se ha ido avanzando en todo el país en bajar la incidencia delictiva y destacó los homicidios dolosos.

“Son menos que cuando llegamos. Desde luego no quisiéramos que nadie perdiera la vida, ni una sola persona, pero bueno, iba a en ascenso cuando tomamos el gobierno. La incidencia delictiva en especial, los homicidios que se cometían ya empezamos a bajar la violencia en homicidios, lo mismo en secuestro, lo mismo en robos, lo mismo en feminicidios”

AMLO presumió la reducción de los feminicidios en México

FOTO: YT López Obrador

Delitos en Oaxaca a la baja

Puso de ejemplo el caso de Oaxaca, del que dijo que le daba gusto que haya una tendencia a la baja en delitos y destacó que los estados del sur estén por debajo de la media nacional en homicidios dolosos, que de acuerdo a datos actualizados hasta enero pasado era de 102 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Queremos conservar esto en el sureste en general. Abajo de la media está Oaxaca, Tabasco, está Veracruz, Puebla si lo consideramos también, Campeche, Chiapas, Quintana Roo sí está arriba. Y Yucatán con menos homicidios”

Resaltó que hay más problemas en los lugares donde “ya no hay vida comunitaria y donde hay más desintegración familiar”. “En Oaxaca en sus pueblos hay respeto, hay ayuda mutua, los policías son topiles, hay gente que da servicio, hay tequio, se cuida a los ancianos, se cuida a la naturaleza, eso no se ve en otras partes. Y no hay consumo de droga ¿dónde en la Sierra Norte se va a consumir fentanilo o cristal? No, eso es lo que siempre nos ha protegido”, resaltó.

Previamente, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, expuso los datos de seguridad en los 570 municipios de Oaxaca.

“En cuanto a la incidencia delictiva, en lo que va de la presente administración y hasta enero que es la última información que tenemos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el estado tienen en robo en transporte el octavo lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la baja, en homicidios dolosos el lugar 13 con la misma tendencia hacia la baja, en secuestro el lugar 14 a nivel nacional, la trata de personas el lugar 16 y su tendencia es igual a la baja, la extorsión es el lugar 22, en robo a casa habitación el lugar 24 y el robo de vehículos en lugar 27, con tendencia a la baja", destacó.

Luis Cresencio Sandoval habló sobre la reducción de la incidencia delictiva en Oaxaca

FOTO: Presidencia

SEGUIR LEYENDO:

Salomón Jara: la mitad de los municipios de Oaxaca fueron olvidados, hoy se construyen caminos y escuelas

AMLO: los feminicidios se combaten atendiendo las causas, no generando violencia

EN VIVO: Conferencia mañanera 21 de marzo de 2023