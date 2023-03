AMLO: "Aunque se trate de presuntos sicarios no se puede permitir la ejecución de nadie"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debe respetarse y protegerse la vida de todas las personas, y que, aunque se trate de presuntos sicarios, no se debe permitir la ejecución de nadie.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal dijo que su gobierno respeta los derechos humanos, y que no son los tiempos de otros gobiernos del "mátalos en caliente".

“Aclarar una cosa: aunque se trate de supuestos sicarios no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de 'Mátalos en caliente o rematalos', no, eso no”, indicó.

Dijo que su gobierno no permitirá este tipo de acciones violentas. FOTO: Presidencia

Sobre la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente durante un enfrentamiento con militares, el presidente López Obrador expuso que en este caso ya se está procediendo de acuerdo a la disciplina militar.

“Está actuando la Defensa Militar, primero que el secretario (Luis Cresencio Sandoval) solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eso es bueno; segundo, que no hay impunidad para nadie, no se permite la violación de los derechos humanos en nuestro gobierno, y que se tiene que hacer la investigación, incluso ya es esta procediendo de acuerdo a la disciplina militar", explicó.

Los militares son investigados por la corporación. FOTO: Cuartoscuro

El mandatario federal dijo que se revisará la actuación y el manual de uso de la fuerza para saber si los elementos militares cumplieron los protocolos.

“En el caso de los reglamento que tiene que ver con el uso de la fuerza, que tiene que ver con la disciplina. ya la misma Secretaría de la Defensa ya está actuando en eso, pero además la autoridad, en este caso, la Fiscalía tiene que llevar a cabo una investigación completa", indicó.

