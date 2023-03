Caso Cumbres: entre etapas obscuras y de "suerte", así es compartir prisión con Diego Santoy, según exreo

Han pasado más de 17 años desde aquel 2 de marzo de 2006 en el que la vida de Diego Santoy Riveroll cambió y se convirtió en el “asesino de Cumbres”, esa noche fue acusado de asesinar a los dos pequeños hermanos de su entonces novia Erika Peña Coss a quién también intento degollar en Monterrey, Nuevo León; hechos por los que fue sentenciado a 71 años de prisión.

En entrevista para el canal de Facebook Osiel Rpower, un exreo del penal de Topo Chico y Cadereyta confesó como es convivir en prisión de Cadereyta con Diego Santoy Riveroll, lo que sabe del crimen que hasta el día de hoy sigue siendo recordado por los mexicanos y para algunos sigue sin ser esclarecido.

“Es un carnal que es con madre”, aseguró su excompañero, relató que Santoy trabaja en un taller haciendo carteras y cinturones dentro de prisión. Y que el amor le sonríe, ya que las mujeres más guapas que van al penal acuden para ver a Diego, hasta lo van a ver 3 veces por semana “el vato siempre ha corrido con la suerte de tener rucas bien guapas”.

Pero también ha pasado por etapas obscuras, relató que unos “compas” le comentaron que paso por etapas difíciles en las que tuvo que defenderse a trancazos de todos “el vato se hizo bravo” agregó “si te picaba sin pedos”. El exreo mencionó que aunque tenga la cara de “teto” sabe defenderse, “el vato tiene toda su pin#$% vida ahí y no han sido de a gratis todos los años que ha pasado”.

“No sé cómo ese vato sigue vivo porque la ha tenido difícil allá adentro”, reconoció Axel.

Confiesa el ex preso, quien recordó que le contaron que cuando salió del motín donde se registraron al menos siete heridos decía incoherencias “no sabía ni de que estaba hablando de tanto ver%&$ que tiene en la cabeza”. Compartió que otro de sus compañeros siempre le gritaba “infanticida” y varias groserías pero en alguna ocasión los castigaron en la misma celda y que la versión de Diego es que estaba consciente de lo que estaba pasando.

“Él lo que hizo fue secuestrar a la empleada doméstica, amarrarla, subirla al carro e irla a dejar, cuando él llegó ya estaba todo el des#$%”, confesó Axel.

Y que aunque no es culpable, Diego no podía defenderse, explicó que cuando hay dos testigos que dicen te vieron hacerlo, no se puede hacer más. “En lo personal fue un mal trabajo de la fiscalía, tuvieron que haber arrestado a las mujeres”, acusó que se desestimó el testimonio de Diego.

“Es un chavo deportista, le gusta leer la biblia”

En otra entrevista que publicó en Facebook Osiel Rpower, debido a que la primera la bipeó en demasiadas ocasiones, el exrecluso quien prefiere no ser identificado con su nombre verdadero compartió que Diego es tranquilo “es un chavo deportista, le gusta leer la biblia” y que a los artículos que elabora en prisión les pone sus iniciales. También señala que nunca lo ha visto en pleitos

Y que a él Diego le confesó que el día del doble homicidio “él y Erika andaban drogados con pastillas”, que sí le cortó el cuello a su pareja porque tenían un pacto de muerte pero que los hechos no fueron como se publicaron “le tocó pagarlo bien caro”.

“Conviví con lo peor de lo peor y créemelo que ese tipo no es igual” finaliza.

¿Qué sucedió el 2 de marzo de 2006?

El joven de 21 años entro a la casa 2909 en la calle Monte Casino de la colonia Cumbres para intentar reanudar su relación amorosa con su exnovia al obtener una negativa alzó la voz, lo que despertó a los pequeños María Fernanda de tres años y Erick Azur de siete, de acuerdo al relató de Erika, el joven tomó un cuchillo y asesinó a Erick, la empleada domestica vio todo y trato de intervenir pero el agresor la encerró en el baño; llevó a María Fernanda hasta una de las ventanas y ahí la ahorcó con la cuerda del cortinero, y trató de degollar a su expareja.

El multihomicida secuestro a la trabajadora doméstica y escapó de la residencia, pidió ayuda a su hermano Mauricio tras confesarle el doble homicidio. Ambos tomaron varias mudas de ropa y se subieron a un camión en la Central Camionera de Monterrey, fue detenido en Oaxaca, presuntamente se dirigían a Guatemala.

El caso se volvió mediático ya que la mamá de su novia, Teresa Coss, era una reconocida astrologa que trabaja en la televisión local, hay quienes aseguran que él es inocente y que su entonces novia fue la autora de los hechos y participó en los asesinatos, que el joven fue víctima del nepotismo en el estado, ya que la familia de Peña Coss tenía buena posición económica.

El "asesino de Cumbres" se declaró culpable en el juzgado de ser el autor de los homicidios, de acuerdo al abogado de la familia Peña Coss, el hombre de 37 años no puede salir libre porque es un asesino confeso. Durante muchos años aseguró ser inocente, su defensa pidió que reabrieran su caso porque el proceso había estado lleno de irregularidades, su abogada, Silvia Raquenel Villanueva, fue asesinada en 2009 en un centro comercial, pero solo consiguió una reducción de su condena de 138 años y 6 meses a 71 años de prisión.

Desde entonces prefiere no hablar de aquel suceso que conmocionó a todo México y que dividió la opinión pública. Se casó con Lety, la presidenta de su club de fans y tuvo un hijo en 2011, después se divorció.

Erika Peña Coss llegó al altar en 2014 con el empresario Mike Otto y actualmente vive en Guanajuato, mientras que su mamá, Tere Coss, volvió a casarse ahora con Juan Carlos Yeverino. Además de seguir con su condena, Diego Santoy acumula un monto por 337 mil 760 pesos para reparar el daño a Teresa Coss, Erika Peña Coss y Catalina Bautista, todos por tratamiento psicológico.

