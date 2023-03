VIDEO | Intentan linchar a conductor de DiDi en Morelos

Habitantes del poblado de Chamilpa, al norte de Cuernavaca, retuvieron, golpearon e intentaron linchar a un conductor de DiDi, luego de que presuntamente quería llevarse a una niña a la fuerza.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 14, cuando un grupo de pobladores retuvo al trabajador en las instalaciones de la Ayudantía Municipal de la localidad, esto tras ser acusado de querer introducir a su vehículo a una menor de edad sin su consentimiento.

“Se trata de un conductor de servicio DiDi que, supuestamente, estaba tratando de sustraer a una menor de 13 años. Sin embargo, la explicación del conductor es que él estaba llevando a la menor cumpliendo con un servicio.

“La población se dejó llevar por comentarios, agredieron al conductor, la Policía lo rescató y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para que haga las aclaraciones pertinentes”, señaló José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca.

En las imágenes se puede ver cómo el trabajador, quien fue despojado de sus pantalones, era agredido por los habitantes reunidos en la plaza principal de la población.

“Hacemos el llamado a los pobladores a no dejarse llevar por clamores del momento y que seamos prudentes. Entiendo que la situación por la que atraviesa el país, no nada más Cuernavaca, hace patentes conductas ilícitas que tratan de evitarse, pero no podemos actuar de esta manera”, afirmó Urióstegui.

Sigue leyendo

Edith y Lidia fueron asesinadas en Oaxaca: sus cuerpos fueron abandonados en terrenos baldíos

Mató a su esposa, dijo que lo había embrujado: casi lo linchan y recibió 45 años de cárcel

Una comunidad en Oaxaca cobró venganza y linchó a 2 asaltantes, los golpearon y ahorcaron