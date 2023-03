Monreal a AMLO por la polémica en el INAI: Morena no tiene mayoría, el acuerdo estaba desde diciembre

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que el acuerdo que se tomó en la selección de comisionados del INAI no solamente se dio con el PAN, sino con todo el bloque de contención, conformado por PRI, PRD, PAN, MC y Grupo Plural.

Y es que justificó que Morena no tiene mayoría en el Senado para aprobar nombramientos, por lo que lo obliga a acordar con la oposición. "Acordé con todos porque no hay otra forma, Morena no tiene mayoría, tiene 60 de 128 senadores. Es un trabajo desgastante, ahora es más complicado hasta construir mayorías simples", aseveró.

En entrevista a medios, el también coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado indicó que el acuerdo estaba desde diciembre. "Quien me propone una de las propuesta no solo es el PAN, sino bloque PRI, PAN, PRD MC y Grupo Plural. Fue un intento de acuerdo", aseguró.

Para Monreal las declaraciones del presidente López Obrador sobre que las negociaciones de los comisionados se dieron en lo oscurito, lo acerca más al Ejecutivo Federal. "No tengo actitud de diferencia sino cercanía con él. No me aleja de él", indicó.

Monreal Ávila aseguró que es un derecho constitucional del presidente López Obrador de objetar los nombramientos de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, como comisionados del INAI. Sin embargo, defendió que ambos perfiles objetados son profesionales, ya que Rafael es maestro universitario desde hace 30 años y Yadira Alarcón también es una profesional, independientemente de su simpatía política o partidista.

"Yo no me retracto de mi opinión sobre los dos perfiles, les expresó mi solidaridad a ellos. Es la primera vez que vemos esto en la historia del país. Lejos de hacer leña del árbol caído les envío un abrazo solidario a Yadira y a Rafael Luna", sostuvo.

El senador por Zacatecas también sostuvo que hay quienes creen que la función del INAI no es importante. "Estamos en riesgo de paralizar una institución", advirtió.

AMLO justifica el vetó a dos consejeros del INAI

Refrenda a Monreal

Al presidente se le preguntó si iba a hablar con Ricardo Monreal, uno de los aspirantes a la candidatura a la presidencia por Morena. “No, Ricardo Monreal es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente”, dijo en la mañanera.

“Lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación, entonces deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues, eso esa era en la época del PRIAN cuando se repartían tres para ti, tres para mí, cuando nombraban a los consejeros de ese instituto que no se toca… ‘el INE no se toca’, ahí está Porfirito (Edmundo Jacobo Molina) que logró un amparo para seguir ahí y que todavía le aplaudieron y le celebraron de que había conseguido un amparo, como si costara mucho trabajo conseguir un amparo cuando se trata de encubrimientos”, dijo.

El mandatario dijo que no será “tapadera” de nadie, incluso de su partido, para tener en cargos de organismos autónomos a personas de confianza mal calificadas, que además ganan sueldos millonarios.

¿Qué dijo AMLO?

Indicó que no permitirá que se dé algún grado de corrupción en su gobierno. FOTO: Presidencia.

Rechazó el nombramiento

El Senado eligió ayer como consejeros a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alvizo, y por la tarde el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció el veto de López Obrador.

“Ah, lo del INAI, se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque, al parecer, no se actuó bien, hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe de permitirse.

“Además, en un caso el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación salió, es decir, en la prueba. Y en el otro caso una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN”, dijo.

El organismo asegura estar en riesgo. FOTO: Especial.

No hablará con Monreal

Descartó hablar con Ricardo Monreal, debido a que considera que conoce bien la Constitución y conoce las facultades que tiene para poder reaccionar ante esta situación.

“No podemos aceptar esos enjuagues, eso esa era en la época del PRIAN cuando se repartían tres para ti, tres para mí, cuando nombraban a los consejeros de ese instituto que no se toca… ‘el INE no se toca’, ahí donde está Porfirito que logró un amparo para seguir ahí y que todavía le aplaudieron y le celebraron de que había conseguido un amparo, como si costara mucho trabajo conseguir un amparo cuando se trata de encubrimientos”, dijo.

El mandatario dijo que no será “tapadera” de nadie, incluso de su partido, para tener en cargos de organismos autónomos a personas de confianza mal calificados, que además ganan sueldos millonarios.

El Senado debe decidir al respecto. FOTO: Cuartoscuro.

Piden al Senado actuar

A través de un comunicado de prensa, diversas organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo un llamado a la Cámara de Senadores para que se hiciera el nombramiento de los mejores perfiles para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

De acuerdo con este texto firmado por la Barra Mexicana de Abogados, la Coparmex, la Iniciativa Transparencia y Anticorrupción, México Evalúa, Transparencia Mexicana, el Comité de Participación Ciudadana, 50+1 y Borde Político, es necesario realizar este proceso, debido a que no hacerlo deja al organismo sin la posibilidad de generar quorum.

Esto deja en entredicho la forma en la que resuelve el INAI, ya que a partir del 31 de marzo no se contaría con la posibilidad de sesionar y decidir sobre diversas cuestiones. Con información de Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez.

