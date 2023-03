ABM asegura que la crisis que afectó a Credit Suisse no dañará a la banca de nuestro país

Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México habló sobre su experiencia al frente de la AMB y el estado de la banca privada en nuestro país. Explicó que “ha sido una gran oportunidad y se queda una institución muy potente y robusta”. Además dijo que se enfrentaron a retos muy importantes, tanto en temas económicos como sociales y aseguró que se queda una agenda muy clara en la asociación.

En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio, el presidente saliente de la AMB dijo que en general tuvo muy buenas experiencias al trabajar con agencias, autoridades y con el presidente López Obrador.

“Fue un gran canal de comunicación y hemos salido adelante gracias a la apertura que hemos tenido con los diferentes actores políticos del país”

Sobre la relación con Andrés Manuel López Obrador, reiteró que siempre existió un diálogo muy abierto y constructivo y que en su momento, el titular del Ejecutivo prometió que no le metería la mano a nada de lo que tuviera que ver con la banca, algo que ha cumplido cabalmente.

Daniel Becker entregará la estafeta a Julio Carranza, director de Bancoppel, pero antes de irse dejó claro que las instituciones y el sistema bancario de México están sólidos.

Daniel Becker dejará la Asociación de Bancos de México

FOTO: Archivo

El panorama para la economía en México

En días recientes y por la crisis mundial, se anunció el desplome de diferentes instituciones crediticias con prestigio mundial como el Silicon Valley Bank en Estados Unidos o Credit Suisse en Suiza. Pero el director de la ABM explicó que estas circunstancias no afectarán a la estabilidad de los bancos en México.

“Es claro que hay nerviosismo en el mundo y es entendible, pero México no se verá afectado por el entorno que vivieron estos bancos”. Utilizó como ejemplo la crisis del 2009, en donde la banca mexicana no tenía exposición a los activos y por eso no se vio dañada.

“En este momento, los bancos de México no tienen exposición a las Fintech y este tipo de activos, entonces el panorama es muy similar al de 2009 y no creo que se vea afectado”

Por último, dijo que la banca de México se encuentra en una posición de fortaleza y estabilidad.

La ABM tuvo una gran relación con todos los actores políticos de nuestro país

FOTO: Cuartoscuro

SEGUIR LEYENDO:

Colapsa Credit Suisse, el segundo banco más importante de Suiza

Precio del dólar hoy 16 de marzo: así amanece el tipo de cambio para el peso mexicano

¿Mis ahorros corren riesgo por el cierre de bancos en EU? Hacienda responde