Claudia Sheinbaum: "Estamos puestos para la encuesta, tómense un té de tila"

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que las afirmaciones que se han hecho sobre que va a salir de la terna para los candidatos de Morena a la presidencia son falsas. Posterior a un evento donde se le otorgó un reconocimiento a la Ciudad de México como una de las entidades en apoyar los productos fílmicos y audiovisuales, la mandataria fue cuestionada sobre el tema.

"Es falso, ahí estamos puestas para la encuesta, puesta para la encuesta, y segundo, pues que se tomen un té de tila", afirmó Sheinbaum Pardo a pregunta expresa sobre una presunta campaña impulsada en TikTok, donde señalan que la titular del Ejecutivo local "declinó y se le dio línea desde Palacio Nacional".

El reportero que cuestionó a la mandataria aseguró que estas aseveraciones provienen de otro candidato, aunque en respuesta la jefa de Gobierno afirmó que se ha intentado de minimizar o desprestigiar el trabajo que han hecho desde su administración, incluyendo la relación que tiene con el sector privado.

Claudia Sheinbaum en reunión con empresarios. Foto: Jefatura de Gobierno.

La mandataria apuntó que a pesar de lo que se ha dicho, existen varias muestras de la confianza que hay por parte de los empresarios en su administración y las iniciativas que han tomado desde el gobierno de la Ciudad de México.

"Están buscando distintos argumentos para desacreditarnos, uno que ya no, pues es falso, otro que no tenemos buena relación con los empresarios de México, este es la mejor muestra de que no solamente hay una buena relación, siempre buscamos inversiones honestas que generen empleos, que tengan las mejores condiciones para la Ciudad, pero aquí demostramos que no solamente es nacional, sino también internacional, que los grandes estudios cinematográficos están confiando en la ciudad y en el gobierno de la Ciudad", detalló.