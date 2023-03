Sonora: 15 colectivos de búsqueda hacen alianza para ser atendidos

Un total de 15 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que están activos en Sonora formalizaron una alianza para exigir al Gobierno del Estado atención en temas como mejore los procesos de búsqueda, identificación humana, derechos de las víctimas y acceso a la justicia.



Cecilia Delgado Grijalva, líder del colectivo Buscadoras por la Paz, explicó que ya tienen en agenda una audiencia con el propio gobernador, Alfonso Durazo Montaño, para el próximo lunes 19 de marzo, para realizar estos planteamientos.



La intención de esta reunión, dijo, es lograr acuerdos para formalizar la colaboración del Estado en todos los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas que se realizan a lo largo y ancho de Sonora.



Ya que son las propias madres, hermanas, padres y familiares de las personas desaparecidas quienes salen a los campos, baldíos y terrenos despoblados a buscarlos, con sus propios medios, sin el apoyo requerido.



Además, cuando logran localizar una fosa clandestina o recuperar un cuerpo o restos óseos de alguna persona, estos pasan meses y hasta años en las oficinas de la Fiscalía sin ser identificados y regresados a sus familias.

El colectivo Buscadoras por la Paz publicó un comunicado rumbo a su reunión con el mandatario estatal

Créditos: Especial

Una problemática urgente

De igual forma se solicitará al gobernador que se brinde una capacitación en atención a víctimas y respeto de derechos humanos a todo el personal de las instancias encargadas de atender a las personas que buscan a un familiar desaparecido, porque ahorita no hay sensibilidad en la atención ni recursos para apoyarlas.



En Sonora hay un registro de un total de cuatro mil 449 personas desaparecidas y no localizadas, al corte del mes de marzo, además, en 2020, se tenía un registro de un total de mil 205 personas sin identificar en resguardo institucional, dato que no se ha podido actualizar durante todos estos años.



Por eso la urgencia de atender este tema de manera integral, por eso se está solicitando realizar reuniones de manera periódica de al menos cada dos meses, para poder darle seguimiento al cumplimiento a todos los compromisos y acuerdos a los que se lleguen en las audiencias y así realmente poder avanzar.

srgc