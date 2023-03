AMLO invita a John Kerry a Guelatao

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a John Kerry, enviado especial para el Clima de Estados Unidos, para que lo acompañe el 21 de marzo a Guelatao, Oaxaca, para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, y después analicen el Plan Sonora y energías renovables.

“Vamos a contar con la visita de nuevo, el día 21 de marzo, si no hay cambios en su agenda, nos va a acompañar el secretario Kerry qué es el representante del presidente Biden para cambio climático. Él va estar el día 21 de marzo”, informó.

“Lo invité a que me acompañe a Guelatao porque ese día con conmemoramos, celebramos el nacimiento del presidente Juárez en su pueblo, siempre lo hago, siempre vamos allá, entonces vamos a estar el día 21 ¿por qué lo invito a él? Porque el presidente Juárez mantuvo una muy buena relación con el presidente Lincoln, le reconoció mucho el presidente Juárez, al presidente Lincoln que nunca haya reconocido a Maximiliano, nunca reconoció el imperio, nunca aceptó que se invadiera México, Lincoln mantuvo una postura de mucho respeto hacia México y de apoyo a la lucha del presidente Juárez”, señaló.

Dijo que de regreso en Oaxaca tendrá una reunión con Kerry para tratar temas de “energías renovables, y ahí vamos a tratar plan Sonora,, plantas solares, eólicas, todo lo que estamos haciendo, esto será el 21 de marzo”.

Le explicará los avances del Plan Sonora. FOTO: Presidencia

Durante la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con presupuesto asignado para que de la planta fotovoltaica en Sonora tenga las líneas de transmisión para llevar energía Baja California y Estados Unidos.

El presidente declaró que ya se inauguró la primera etapa de la planta en Puerto Peñasco, pero falta ampliarlo y el tendido de las líneas de distribución para conectar el norte de Sonora y Baja California. Adelantó que asistirá a la mañanera el director general de la CFE, Manuel Bartlett, y técnicos para explicar el proyecto de la planta fotovoltaica, la rehabilitación de las hidroeléctricas.

“Nosotros vamos a dejar una segunda etapa el año próximo, y las líneas de transmisión hacia Baja California, ya Está en el proyecto ese plan”, dijo.

Recibe una carta de Biden

En medio de la polémica de legisladores y exfuncionarios republicanos, Andrés Manuel López Obrador informó que recibió una carta de su homólogo estadounidenses, Joe Biden, en donde le refrenda el respeto a la soberanía de México. Dijo que también se reafirma que el trato entre ambos países deben ser con un pie de igualdad. Adelantó que este lunes se reúne con un grupo de legisladores estadounidenses en Palacio Nacional a las 10:00 horas.

“El presidente (Joe) Biden, envió una carta en donde me reafirma lo que siempre sostiene, su respeto hacia el pueblo de México, su respeto a nuestra soberanía y textualmente de que el trato que tenemos hay que seguir dando en un pie de igualdad, y yo le agradezco mucho que mantenga esa postura”, afirmó.

Aseguró que hay respeto entre ambos. FOTO: Archivo.

“Ahora vienen diputados y senadores, vienen el día 19, hoy tengo una reunión con legisladores estadounidenses para lo del tratado. Y el 19 vienen para ir al corredor del Itsmo y Veracruz, para mostrarles los proyectos que se están desarrollando en el sureste del país, y decía yo que el 21 viene el señor Kerry, y es buena la relación en general, pero de repente salen cosas, y tenemos que mantener nuestra relación”; agregó.

López Obrador destacó que la cooperación con Estados Unidos es importante, pero sin caer en la subordinación.

“Si se tratara de decir que la DEA por ejemplo de decir que ladea nos diga lo que tenemos que hacer en México, no sólo es como lo fundamental es una intromisión a la vida interna del país, es permitir que pisoteen nuestra soberanía, y no sólo es eso como confiar en la vida, ¿lo han hecho muy bien?, ¿cómo no se dieron cuenta de García Luna?”, expresó.

Con información de Iván Evair Saldaña

Sigue leyendo:

AMLO: Ovidio Guzmán trata de ganar tiempo para evitar su extradición al desmarcase de "El Chapo"

El Tren Maya será terminado a marchas forzadas: "Tenemos el tiempo encima"