La UNAM es autónoma, la propuesta que buscaba cambiar el método de elección del rector desconoce la ley

El diputado morenista Armando Contreras Castillo presentó una iniciativa que proponía reformar la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que al rector lo elija la comunidad universitaria. En concreto planteaba derogar el apartado I del artículo 6, que faculta a la Junta de Gobierno para nombrar al rector de la Máxima Casa de Estudios. Sin embargo, esta mañana el periodista Ciro Gómez Leyva informó a través de su cuenta de Twitter que la fracción de Morena en la Cámara de Diputados confirmó que el legislador "bajó la iniciativa".

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que esta iniciativa despertó mucha inquietud y evidenció el desconocimiento sobre la Ley General de Educación Superior.

"Me parece una intentona para medir la temperatura de esta cuestión porque es una iniciativa que desconoce la Ley General de Educación Superior que acaba de ser aprobada por esta misma legislatura, que dice que cualquier iniciativa legislativa debe provenir de una amplia consulta de las universidades y deberá ser propuesta por los órganos de gobierno de las propias instituciones", explicó.

Agregó que en México hay 40 instituciones de educación superior con autonomía, y en la interpretación de este atributo que es el más importante que tienen estas casas de estudio, se ha determinado que en adelante sean estas las que propongan las reformas legislativas, y "el diputado Armando Contreras no es parte de la comunidad, no está identificado, no es una cuestión que haya sido consultada al interior de la UNAM".

"La vemos como un asunto de interés, no alcanzamos a entender el objetivo de presentarla", expresó,

Sin embargo, comentó que como Morena tiene mayoría simple en las dos cámaras podría intervenir con una contrarreforma, aunque estaría violando el espíritu de la Constitución que establece la autonomía de las instituciones.

"Las universidades tienen, a diferencia de otros órganos constitucionales autónomos, la capacidad de autodeterminarse en sus normas y de autogobernarse, es decir, decidir cómo deben ser electas sus autoridades, lo cual no sucede con otros órganos constitucionales".

Contreras añadió que el objetivo de esto es que los nombramientos estén alejados de la política, grupos de poder, de los intereses partidistas y tengan un criterio inminentemente universitario.

Profesoras celebran que Norma Piña presida la Corte

El pasado 8 de marzo, un grupo de profesoras de la Facultad de Derecho de la UNAM, quienes se reunieron en la Casa Club del Académico, expresaron su orgullo y beneplácito de que la ministra Norma Piña haya sido elegida como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, rechazaron el "clima de violencia política que se generó en contra de su persona y lo que ella representa". Señalaron que desde que fue electa para presidir la Corte, ha enfrentado un "clima de linchamiento público a partir de los señalamientos sin fundamento que menoscaban la función constitucional del cargo que ostenta”, por lo que exigieron que se detengan y que las autoridades competentes investiguen a fondo quiénes son los autores de las amenazas que ha recibido en redes sociales.

Al respecto, el director de la facultad de Derecho señaló que "son presidentas de colegios, directoras de seminarios, profesoras de tiempo completo y de asignatura, y están muy unidas, están muy contentas porque en casi 200 años es la primera vez que una mujer preside la Suprema Corte".

Ahondó que en todo ese tiempo, únicamente 14 mujeres han sido ministras, por lo que su llegada a la SCJN lo toman como un avance en la lucha de la mujer para lograr la igualdad.

