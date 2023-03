Claudia Sheinbaum rechaza intervención militar de EU a México

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se unió a los y las gobernadoras morenistas en el rechazo hacia la propuesta presentada por legisladores y líderes republicanos para legitimar una intervención militar de los Estados Unidos en México, con el pretexto de enfrentar a los carteles mexicanos.



A través de su cuenta de Twitter, la mandataria compartió el comunicado firmado por los 22 gobernadores de morena en el que mostraron su respaldo al gobierno Federal e hicieron un llamado a la colaboración bilateral e internacional, efectiva y respetuosa de la soberanía de todas las naciones involucradas.



“Por principio, rechazamos cualquier declaración o acción que atente contra nuestra soberanía”, indica la misiva.

En el comunicado, los involucrados destacaron que el problema del crecimiento de los carteles mexicanos se debe al abastecimiento masivo de armas de alto poder provenientes de los Estados Unidos, así como a la conducta de diversas empresas farmacéuticas que suministran la droga a los grupos criminales.



“Diversos sectores del sistema de salud de los Estados Unidos juegan un papel determinante en la crisis y epidemia de opioides que tiene lugar en la nación vecina. Todos estos factores son una parte estructural del problema que debe ser abordado de manera integral, con seriedad y, sobre todo, con mucha responsabilidad y cooperación”, recalcaron.

Al respecto, indicaron que, de acuerdo con datos de la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, durante 2021 se decomisaron más de 5 mil kilogramos de fentanilo en dirección hacia el vecino del norte, los cuales eran transportados principalmente (86.3 por ciento) por ciudadanos estadounidenses.



“Compartimos el mismo objetivo de hacer frente al crimen organizado y detener el flujo de fentanilo y sus precursores químicos que tanto daño hacen a nuestras sociedades. El mejor camino para hacer frente a organizaciones cuyo negocio criminal no respeta fronteras es con una colaboración bilateral e internacional, efectiva y respetuosa de la soberanía de todas las naciones involucradas”, solicitaron.



Por ello, insistieron en la necesidad de contar con inteligencia financiera, acompañada de una política de drogas moderna de salud que reduzca los daños que genera su consumo, así como limitar drásticamente el flujo de armas de alto calibre que cruzan desde Estados Unidos a México.



“Busquemos conjuntamente brindar oportunidades económicas a, los jóvenes para que no se unan a los cárteles y abordar este fenómeno con un enfoque de salud pública y no de violencia e invasión militar”, insistieron.

