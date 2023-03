Julen Rementería: No dejaré de insistir que los veracruzanos paguen menos en sus recibos de luz

El Coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, presentó nuevamente un punto de acuerdo para exigir a la secretaria de Energía (Sener), al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al Gobernador del estado, a que suscriban un acuerdo que permita la reclasificación de las tarifas eléctricas en Veracruz, y la condonación de algunos adeudos injustos.

“La lucha por la reducción de las tarifas de energía eléctrica no es un asunto de ahora, por eso no dejaré de insistir en la reclasificación de tarifas. Más cuando en el estado de Veracruz esta demanda ciudadana data de aproximadamente 15 años, donde más de 100 mil familias de 60 municipios se encuentran afiliadas a un movimiento de lucha social de resistencia civil, en contra de las altas tarifas de energía eléctrica que durante mucho tiempo les han venido cobrando”, señaló.

Rementería del Puerto destacó que la entidad veracruzana es uno de los principales productores de energía y es injusto que se paguen tarifas elevadas de luz, cuando se tienen las mismas condiciones socioeconómicas que Tabasco.

“Veracruz, además de ser productor de energía, tiene todas las condiciones para que se reclasifiquen las tarifas y los veracruzanos puedan pagar recibos a bajo costo, no pedimos que nos regalen la luz, sólo precios accesibles, más cuando la situación económica del país no se encuentra en su mejor momento, y las reformas impulsadas por el Gobierno federal no han mejorado la vida de los mexicanos, estamos ante una fuerte inflación que se refleja en el alza de los precios de la canasta básica, los combustibles y los servicios públicos, y el gobierno de Morena simplemente no hace nada por bajar el precio de la luz”, añadió.

El legislador federal dijo que desde 2018 presentó en la Cámara Alta, el primer punto de acuerdo exigiendo la reclasificación de las tarifas para beneficio de los veracruzanos y se ha seguido insistiendo en el tema dando voz a la demanda de las familias veracruzanas que le han expresado de viva voz y a través de firmas y peticiones que sean escuchados.

“Miles de veracruzanos han firmado peticiones individuales en los múltiples recorridos por el estado para que baje el precio de la luz en Veracruz, porque de que se puede se puede, ya lo hicieron en 2019 en Tabasco, de donde casualmente es originario el Presidente, y la entidad veracruzana es vecina de Tabasco, comparten límites, tienen un clima muy parecido, son estados costeros, por lo que los veracruzanos también reunimos los requisitos para que la luz se nos cobre más barata”, dijo.

El líder de la bancada panista en el Senado expuso que datos de la propia Agencia Estatal de Energía del estado de Veracruz, para el año 2020 la entidad ocupaba el primer lugar a nivel nacional en generación de energía eléctrica, por ello la exigencia de la reclasificación y condonación de la misma.

“Hace apenas unos días la secretaria de Energía reconoció que están analizando la disminución de las tarifas, pero francamente todos sabemos que no hay nada que analizar. Esta demanda ciudadana lleva años en la discusión pública, no es de ahora. Y si no bajan las tarifas es porque el Gobierno federal y estatal no quieren hacerlo. No hay excusas. Los verdaderos veracruzanos no somos ciudadanos de segunda”, concluyó.