Personas que envenenen perros y gatos pasarán 10 años en la cárcel, esto dice la Ley de Bienestar Animal

Este jueves 9 de febrero se discutirá en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el dictamen por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales de la CDMX y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal, el cual está conformado por al menos 26 iniciativas de diversos legisladores locales informó en entrevista con El Heraldo Digital el presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El legislador, que también se desempeña como coordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, destacó que con la aprobación de la minuta se crea un marco legal idóneo para cumplir con la Constitución Política en la que se reconoce a los animales como seres sintientes. De esta manera se sancionará con penas de hasta 10 años de cárcel a quien se atreva a maltratar a los animales provocándoles la muerte, mientras que las sanciones económicas van de los 14 mil hasta más de 5 millones de pesos.

Penas de hasta 10 años de cárcel para quien maltrate animales

El legislador por el PVEM agregó que la semana pasada, en un dictamen en conjunto de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal, el Congreso de la CDMX implementó una reforma al Código Penal mediante el cual se aprobó el aumento de ciertas penas por el que se incrementa hasta a diez años de cárcel a quien se atreva a maltratar a los animales causándoles la muerte:

"Se aprobaron, se aumentaron las penas, pero de nada sirve tener las penas más altas si existe impunidad. Lo que necesitamos después es garantizar que los ministerio públicos y los jueces hagan su chamba, pero eso tendrá que ser un trabajo paralelo", refirió Sesma Suárez.

El proyecto de ley establece en el artículo 350 Ter que quien maltrate o sea cruel contra un animal provocándole la muerte se le impondrán de dos a seis años de prisión, y en caso de que se haga uso de métodos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal, es decir, le provoquen un grave sufrimiento previo a su muerte, las penas se aumentarán hasta en dos terceras partes, o sea, hasta diez años de prisión, informó el PVEM de la CDMX en su página web.

“Los animales no tienen quien los defienda, no tienen cómo decir cuánto sufrieron, lo único que tienen es a un juez al que le debemos dar todos los elementos posibles para que pueda dar una sentencia condenatoria ejemplar para que no lo vuelvan a hacer y para que sirva de ejemplo a todos los que piensan que los animales no sienten”, declaró la semana pasada el diputado de la Alianza Verde.

Para el diputado su deber es hacer el marco jurídico para garantizar que tengan todos los elementos necesarios, tanto el juez como el Ministerio Público: "Para tipificar los delitos y no haya cabida a que existan leyes muertas o haya vacíos en la ley. Ya nosotros haciendo nuestro trabajo quiero interpretar que va a ser más fácil para el juez poder sancionar a quienes cometan este ilícito, pero es un trabajo de otro poder, el Poder judicial", destacó el legislador.

Cabe destacar que las sanciones económicas por contravenir alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley, también se incrementaron, siendo ahora la mínima de 150 UMA´s ($14,433 pesos) y la más alta de 55,000 UMA´s ($5,292,100 pesos).

Se decidió no incluir el tema de los toros para no frenar la minuta

Jesús Sesma, fiel defensor de la prohibición de las corridas de toros en la capital del país, señaló que este tema no se incluyó en la minuta con el objetivo de que no fuera frenada: "Es un tema que en lo personal saben mi postura, no vamos a claudicar en la lucha de prohibir la corrida de toros en la CDMX y en todo el país, sin embargo, cuando metes toros en una ley que tiene tantos temas lo que iba a pasar es que la iban a frenar, entonces se decidió no incluir toros", refirió.

Además, Sesma destacó que en la nueva ley también queda estipulada la prohibición de matanza de animales por motivos de ritos religiosos: "Trae el tema de que ahorita hay una campaña que se permite la matanza para ciertos cultos o religiones como lo es la santería, lo cual es falso. Aquí se estipula que queda prohibido la matanza para cualquier rito y todo lo que tiene que ver con cuestiones religiosas", enfatizó.

Mientras que todo aquello que tenga que ver con la matanza de otro tipo "tendrá que estar supervisado y con la ley aplicable en materia de matanza: tiene que ver con temas de salubridad", aclaró.

"Ha habido consenso en la mayoría de los puntos": Sesma Suárez

"Estoy convencido que es una ley que va a revolucionar el tema de cómo vemos o debemos de ver a los animales en la Ciudad de México; por supuesto que hay temas muy polémicos en donde estamos dispuestos a debatirlos, pero creo que ha habido consenso en la mayoría de los puntos", declaró el diputado, quien mantiene la confianza en que hoy sea aprobada la minuta.

"Evidentemente como toda ley general, vienen lineamientos y leyes secundarias que tendrán que venir para poder regular y eso ya no nos compete a nosotros", indicó Sesma Suárez al señalar que para estructurar esta nueva ley "se escucharon especialistas, investigadores, las mismas instancias gubernamentales, que son las que tienen la obligación y la facultad para poder implementarla".

La polémica en torno a la eutanasia

Sesma Suárez destacó que los legisladores capitalinos se encuentran convencidos que es una ley de lo más vanguardista y se continúan construyendo reservas para presentarlas en paquete este jueves: una vez votada en comisiones da la facultad de seguir valorando algunas modificaciones que son importantes y para eso están los procesos y las reservas para poder enriquecer lo que se vaya a aprobar por la mayoría del pleno", refirió el diputado verde.

El diputado local se refirió al tema de la eutanasia, uno de los que ha generado mayor polémica: "Cuando presentamos el dictamen en la Comisión y se aprobó nos dimos cuenta que había una contradicción en dos artículos, esa contradicción se platicó que se iba a solventar con una reserva y con eso queda claro que nadie podrá quitarle la vida a ningún animal sano y la eutanasia solo se podrá aplicar cuando la situación física o mental del animal lo haga sufrir, siempre y cuando esté por la supervisión de un médico veterinario. Era una contradicción del artículo 13 con el 49", explicó.

Garantizar la responsabilidad para con el ser vivo no humano

Sesma Suárez, aseguró que con la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal que se aprobará en el mes de febrero, se fortalecerán las atribuciones de la Agencia de Atención Animal (AGATAN) para que el actual Sistema de Datos Personales del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), pueda registrar los datos de los animales de compañía, de los dueños o tutores de éstos y otorgarles un documento que lo acredite.

El diputado del PVEM destacó que el actual Sistema de Datos Personales del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) incorpora los mecanismos de identificación por medio de dispositivos de uso generalizado, procurando que sea tecnología asequible y confiable. De esta manera se podrá contar con los antecedentes de las mascotas, los dueños o tutores, y otorgarles un documento que lo acredite y de esa manera contarán con documentos que garanticen y protejan sus derechos.

"Ya está vigente el registro en la RUAC (...) creo que con este tipo de tecnologías que se va a tener en la CDMX vamos a garantizar primero la responsabilidad que tiene el dueño del ser vivo no humano Y eso va a garantizar qué es lo que queremos, esa sensatez de procurarles el bienestar y la dignidad a todo animal en la CDMX", comentó el legislador para El Heraldo Digital.

