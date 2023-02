Lorenzo Córdova advierte que las elecciones podrían anularse por Plan B

En una reunión, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y técnicos de este órgano electoral advirtieron a senadores que las elecciones del 2024 podrían anularse por las modificaciones de la reforma electoral, en entrevista, tras la reunión, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que se presentaron el informe técnico con los riesgos por la aplicación del Plan B del gobierno federal, uno de esos es que se ponen en riesgo que las elecciones puedan realizarse y que se incurran en la organización electoral en causas de anulación.

"Sería verdaderamente grave, pues las elecciones se tienen que hacer para que no sean anuladas. Si se anulan es un último recurso, pero que en la organización de la elección estemos abriendo la puerta, a que las elecciones no se lleven a cabo, pues eso abre un problema grave que hoy no tenemos, afortunadamente, de paz público y convivencia democrática", dijo.

El consejero presidente compartió que presentaron el informe técnico con los riesgos por la aplicación del Plan B Foto: Cuartoscuro

Lorenzo Córdova lamentó que no los invitaran a la confección de la reforma electoral

Incluso manifestó que a los consejeros del INE les hubiera gustado haber participado en la confección de la reforma electoral, pero no se abrió el diálogo sino hasta ahora, cuando ya se aprobaron varias medidas del denominado plan B.

"No fuimos invitados, no fuimos nunca invitados ni requeridos de información durante todo el proceso legislativo de la reforma constitucional y, bueno, no hubo un ejercicio de parlamento abierto para el Plan B", declaró Lorenzo Córdova.

El encuentro se dio entre varios consejeros del INE y la junta de Coordinación Política del Senado, que está integrada por todos los líderes de los grupos parlamentarios de la Cámara alta. Después del encuentro, Córdova recordó que como consejeros acudieron a la Corte para impugnar las dos normas que ya fueron publicadas, que ya están en vigor, la de Comunicación Social y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque eso es lo que establece la Constitución cuando hay algún tipo de diferendo respecto a competencias, respecto a la inconstitucionalidad.

"Nosotros no pretendemos articular un discurso público o resolver esto por vías meramente discursivas, hemos recurrido a las instancias jurídicas y todos los argumentos técnicos que tenemos que ofrecer para impugnar las dos leyes que ya están vigentes, los ofrecimos y lo vamos a hacer cuando estas leyes entren en vigor", enfatizó.

