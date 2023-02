Lorenzo Córdova: "Violencia en elecciones deben resolverse desde la corresponsabilidad de las instituciones"

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que es indispensable moderar la belicosidad de los discursos políticos, así como la polarización y las agresiones verbales, toda vez que advirtió, favorecen la violencia electoral.

Durante la presentación de los resultados del Seminario sobre Violencia y Paz: "Recomendaciones para la seguridad de los candidatos y candidatas a los cargos de elección popular en las elecciones de Coahuila y el Estado de México 2023" realizado por el Colegio de México (Colmex), el consejero presidente, señaló que la única forma de resolver el tema de violencia e inseguridad que padecen los candidatos en las elecciones es que todos los actores e instituciones sean corresponsables.

“La única forma de resolver y entender el problema de la violencia y la inseguridad que padecen las candidaturas en las elecciones, es partiendo de la corresponsabilidad de todas las instituciones y de todos los actores, pero siempre respetuosos de las atribuciones y funciones que tiene cada uno de ellos. Eso sí, no se trata de lavarnos las manos, se trata de asumir que tenemos un problema, que es un problema grave, que es un problema que si se sigue menospreciando puede acabarnos desbordando y volver nuestra convivencia democrática en una quimera, en un mero membrete”, subrayó.

Factores de violencia

En este contexto, coincidió con las recomendaciones que arrojó el estudio realizado en el seminario respecto a que se debe moderar la agresión en los discursos políticos, toda vez que son factores de violencia.

“Coincido plenamente con la recomendación de que es indispensable moderar la belicosidad de los discursos político y que el estudio hace, en efecto la polarización y las agresiones verbales agravadas hoy por altas dosis de intolerancia de las que se nutre la discusión pública, crean un contexto que favorece o incluso hace más propicia la violencia lectoral y no es un asunto menor”, señaló Córdova.

Añadió que la violencia verbal puede tener consecuencias concretas en la recreación de la democracia y por ello dijo que, aunque la violencia e inseguridad no controlan la vida política del país, es un tema que no se debe dejar pasar y señaló que las instituciones y actores políticos no deben lavarse las manos.

“Si bien este clima social adverso, no controla afortunadamente aún, la vida política del país, si hay síntomas preocupantes que, si los dejamos pasar, ponen en riesgo a la democracia, a la libre expresión de las ideas y puede ahuyentar la participación de las personas en las elecciones que son procesos definitorios del presente y futuro de nuestra nación”, alertó el consejero presidente.

