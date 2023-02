Plan B: senadores aplazan una semana más su aprobación

Las comisiones del Senado aplazaron una semana más la aprobación de dos leyes restantes de la reforma electoral, el denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Comisión de Gobernación, encabezada por la senadora morenista Mónica Fernández Balboa, no ha hecho formal el llamado a sesionar para dictaminar la minuta que envió la Cámara de Diputados con modificaciones.

Sobre todo, se deberá discutir el artículo 12 referente a la transferencia de votos electorales entre los partidos políticos, lo cual fue modificado por la Cámara de Diputados.

A más tardar la semana siguiente

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, hoy no asistió a sesión la senadora Mónica Fernández, "pero en cualquier momento van a convocar a sesiones de la propia dictaminadora".

"Creo que, en cualquier momento, mañana o el viernes convocan, y la semana que entra estará sesionando el Pleno", expuso.

El también coordinador de Morena en el Senado respondió a la oposición que ellos habían pedido que se diera más tiempo a la discusión de la reforma electoral, incluso organizaciones civiles se sumaron a esa petición.

La oposición está acusando a Morena de llevar hasta el último minuto la aprobación de la reforma electoral para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda resolver las acciones de inconstitucionalidad que se presenten contra el llamado Plan B.

"Entonces no, no hay nada. Nosotros no actuamos de esa manera, nosotros no actuamos con ese tipo de argucias. No, eso se va a aprobar seguramente la semana que entra, como lo hemos hecho nosotros, pero serán las comisiones dictaminadoras las que nombren el ritmo, las que convoquen y ya está en manos de la comisión dictaminadora, de la de Gobernación y la de Estudios Legislativos. No hay problema", respondió Monreal.

