"La Reina del Pacífico" arremete contra García Luna: "Es un corrupto, asesino y secuestrador"

Sandra Ávila Beltrán, alias "La Reina del Pacífico", arremetió en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, luego de calificarlo como una persona corrupta, como un asesino y un secuestrador, señaló la mujer que fue detenida el 28 de septiembre de 2007 al ser acusada por narcotráfico. La famosa mujer, que incluso la exitosa agrupación Los Tucanes de Tijuana le compuso un narcocorrido, fue capturada durante la administración calderonista.

"La Reina del Pacífico" recordó cómo surgió su apodo y refirió que fue durante el gobierno de Calderón Hinojosa. “Cuando Felipe Calderón hace la orden de aprehensión por una situación que ya lo he comentado, donde yo no tenía nada que ver; de ahí cuando se me gira una orden de aprehensión se me gira con ese nombre”, y agregó que dentro del círculo de amistad que tenía con otros capos como Joaquín Guzmán Loera, siempre la llamaron por su nombre: Sandra.

A pregunta expresa del periodista José Luis Montenegro sobre si el gobierno de Felipe Calderón y el exsecretario García Luna le debía algo, Sandra Ávila respondió: “¡Mucho!, fueron 7 años y 5 meses de mi vida en prisión por algo que no debía, ¿tú crees que no me deben?”, sentenció "La Reina del Pacífico" quien cuestionó por qué no están ellos en prisión:

“Por qué no está Calderón ahí adentro. ¿Tú crees que Calderón es inocente? Yo te lo aseguro que no. Me deben el dolor tan grande que le causaron a mi madre que murió de dolor y de tristeza. Me deben el daño que le hicieron a mi hijo, me deben mucho y nadie los castiga”.

"Es un corrupto, asesino y secuestrador"

Sandra Ávila contó sobre el cargamento de 9 toneladas de droga en Manzanillo, Colima con el que fue vinculada dentro del narcotráfico: “Un hermano de Juan Diego (Espinosa Ramírez, alias “El Tigre”, su entonces novio) tenía un amigo que fue detenido en EU y él era el encargado de ese cargamento otras personas de Colombia”, dijo que ella al conocer a gente del Cártel de Sinaloa, le pidieron que fuera la intermediaria de la entrega, situación por la que el gobierno de Calderón la arrestó durante la guerra que declaró al narco.

“Fui la primera de Felipe Calderón, él tenía que cubrir a las personas con las que estaba aliado junto con García Luna y todo el demás gabinete. Y pues una mujer es lo más fácil ¿no?, y aparte si no se recibe nada de este lado pues”.

Sandra Ávila estuvo casi 8 aos en prisión. Foto: Archivo

-¿Te pidieron algo? -No nunca, pero ¿por qué yo iba a buscar un acercamiento de protección a cambio de algo si no estaba haciendo nada ilegal? Estaba haciendo un fraccionamiento en Sonora con mi dinero y lo que me dejaron mis esposos, eso no es lavado de dinero, precisó la acusada de haber tenido nexos con el narco.

-¿Sobre sobornos… supiste ‘entre pasillos’ si hubo algo de estas organizaciones para Garcia Luna?

-“Lo escuché en la prensa. Sí, me enteraba que era un corrupto, asesino, secuestrador, eso es algo muy fuerte, no me consta, nomás lo escuché, tampoco puedo asegurarlo”.

-¿Estaba en reuniones con narcos mexicanos?

-”Eso se dice, conmigo nunca estuvo”.

-Contigo no, pero con gente cercana que conocías de Sinaloa.

-”Pero yo nunca lo ví, lo dicen”.

Sandra Ávila dio una nueva entrevista. Foto: Especial

Finalmente "La Reina del Pacífico" desmintió que haya sido arrestada cuando salía de un salón de belleza en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Sandra Ávila fue detenida en el Vips de la Bandera en San Jerónimo donde salía de un desayuno, Juan Diego Espinosa Ramírez, alias “El Tigre” estaba en el Parque de los Venados haciendo ejercicio cuando la capturaron, contó.

“Me citó un señor que le había prestado dinero para hacer un taller de árboles de la vida, me parecía interesante tener una ocupación en un taller en Metepec, pero el señor quería que le metiera droga, ¿cómo cree? De ahí me molesté con él, le pedí que me regresara el dinero y me entregó al Gobierno”.

