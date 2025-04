México negociará con EU en los próximos 90 días la imposición de tarifas a jitomates mexicanos

Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, señaló que el gobierno de México negociará con Estados Unidos en un plazo de 90 días para evitar la imposición de una tarifa compensatoria de 20.91% al jitomate mexicano y no está relacionado con los aranceles recientemente impuestos.

En la conferencia de prensa matutina y ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que por dicha medida aumentará el precio de diversos productos para los consumidores estadounidenses. Dijo que anualmente se suspendía dicha tarifa ya que el Departamento de Comercio y productores de ese país acusan a México de comercio desleal del jitomate.

“Hasta ayer que el departamento de Comercio notifica los exportadores mexicanos que ya Estados Unidos se retira de este acuerdo y que ahora si en un plazo de 90 días, porque tienen que dar un aviso de 90 días hasta el 14 de julio de este año, que ahí ya va empezar la aplicación de esta medida en su, para castigar nos por las supuestas trampas que hemos hecho con 20.91%”, dijo.

“Entonces esto no es parte de los mismos aranceles que hacen estado discutiendo es otra cosa que viene desde décadas atrás”, afirmó.

Claudia Sheinbaum advirtió sobre las consecuencias de elevar las tarifas a los jitomates importados en EU

El 90 por ciento de los jitomates importados en EU son mexicanos

Enfatizó que el 90% los tomates que Estados Unidos importa de cualquier lugar del mundo son jitomates mexicanos.

“90% y 6 de cada 10 tomates que ellos comen son hechos en México, 6 de cada 10, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? Sí es que se lleva a cabo porque todavía faltan 90 días, Pues que sus tomates van hacer más caros, les van a salir más cara sus ensaladas, su cápsur”? Afirmó .

Añadió que la Secretaría de Economía tiene abiertos dos casos, investigaciones antidumping, por comercio desleal con Estados Unidos por pollo y carne de cerdo, y podría aplicar una cuota compensatorio.

“Lo que va a pasar probablemente es que va a suceder Exactamente lo mismo, vamos a empezar a conversar, a dialogar como siempre ha dicho la presidenta, buscamos el diálogo y vamos a ver en qué termina esto”, expresó.

México no fue informado sobre esta medida

El gobierno de México no fue informado por el gobierno estadounidense sobre el arancel que pretende imponer al jitomate, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La jefa del Ejecutivo detalló que quienes fueron notificados de dicha imposición fueron los productores de Estados Unidos, a través de una firma de abogados.

“Se notificó a abogados de los productores de jitomate en Estados Unidos. Eso está mal. En todo caso, tendrían que haber notificado al gobierno de México también”, detalló.

A pregunta expresa, la mandataria federal reiteró lo dicho por el secretario de Sader, Julio Berdegué, de que los estadounidenses no podrán sustituir el jitomate mexicano y aseguró que esta medida solo los afectará a ellos, pues su precio sería más alto.

“Entonces, no hay sustituto. Entonces, en el caso de que no creemos que ocurra, porque son 90 días, ya este proceso se ha hecho muchas veces y siempre ha ganado México. Entonces, pero en el caso incluso de que llegara a aplicarse esta sanción, de todas maneras el jitomate mexicano seguirá exportando a Estados Unidos porque no tiene sustituto”, dijo.

