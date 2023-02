Evelyn Salgado: "El dinero del pueblo no se toca, tiene que ir a los programas sociales"

Con el compromiso irrestricto de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo como una política angular de su gobierno, Evelyn Salgado Pineda, encabezó con el Auditor General del Estado, Marco César París Peralta el acto protocolario para la apertura al proceso de auditorías de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022 que se realizarán a 153 entes fiscalizables del Poder Ejecutivo.

La gobernadora de Guerrero es la mejor evaluada en el país en el combate a la corrupción de acuerdo con los resultados de la encuestadora ARIAS Consultores, que registró a Guerrero con la mejor evaluación nacional con el 32.2 por ciento de aprobación.

La gobernadora Evelyn Salgado manifestó que encabeza un gobierno abierto a las auditorías Foto: Especial

"Guerrero aparece en el número uno como el estado que tiene una lucha frontal contra la corrupción, nos llevamos el primer lugar según la encuestadora Arias en el combate a la corrupción y así vamos a continuar de manera transparente iniciando por la gobernadora, trabajando bajo la misma línea, bajo los mismos principios e ideales" afirmó Evelyn Salgado Pineda.

Durante este evento, la gobernadora Evelyn Salgado manifestó que encabeza un gobierno abierto a las auditorías como un claro ejercicio de la rendición de cuentas y transparencia de los recursos del pueblo, por lo que seguirá luchando contra la corrupción, el rezago, la marginación y la pobreza para seguir transformando a Guerrero.

Al firmar de recibido la notificación de la Auditoría Superior del Estado con la cual se da inicio al proceso de auditorías de la Cuenta Pública 2022 en este acto protocolario, la mandataria estatal puntualizó que se cumple cabalmente con lo que marca la ley en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que se asignan conforme a la ley a planes y programas vigentes.

"El dinero del pueblo no se toca, el dinero del pueblo tiene que ir donde tiene que ir, a los programas sociales, a todo lo que se entrega, es decir, el dinero del pueblo no se toca, entonces la fiscalización nos permite cuidar de los recursos y garantizar que estos lleguen a donde de verdad se asignaron y se necesitan", señaló Evelyn Salgado.

Manifestó que su gobierno será garante del uso correcto de los recursos

Agregó que su gobierno será garante del uso correcto de los recursos fomentando la confianza, la integridad, disponibilidad y transparencia de toda la documentación relacionada con la fiscalización contribuyendo de manera decidida a consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, por lo que instruyó a todas las secretarias y secretarios cumplir con la ley de transparencia como un deber ético y moral.

Por su parte, el Auditor Superior del Estado, Marco César París Peralta, reconoció la apertura de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para realizar este acto protocolario de inicio a la fiscalización de la cuenta pública que es sinónimo de una buena gobernanza transparente, permitiendo la objetividad, credibilidad y consolidación de las instituciones fortaleciendo la confianza ante la sociedad civil.

París Peralta, señaló que se contempla realizar autorías a los 153 entes fiscalizables entre los que se encuentran del sector gobierno que comprenden al Poder Ejecutivo siendo estas: Las secretarías de Finanzas y Administración; de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Rural; de Planeación y Desarrollo Regional; del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Así como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría de Educación; Secretaría de Salud; Contraloría y Transparencia Gubernamental; Secretaría de Turismo; Secretaría de Turismo y la representación del poder Ejecutivo en la Ciudad de México, para garantizar la efectiva rendición de cuentas.

Estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yanelly Hernández Martínez; la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Yoloczin Domínguez Serna; el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada y el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loría Casanova, así como auditores especiales y personal de la ASE.

DME