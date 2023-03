El INE está listo para revocar Plan B: interpondrá controversia constitucional cuando sea publicado en el DOF

Una vez publicado el Plan B de reformas al Instituto Nacional Electoral (INE), el Organismo acatará las reformas pero también, inmediatamente publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) interpondrá una controversia constitucional, señalaron Lorenzo Córdova, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejero Ciro Murayama.

Ambos coincidieron en que esperan que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) restaurará el orden democrático y "repelerá" las presiones a fin de cumplir con su función de garantizar la Constitución, especialmente ante la posibilidad de nulidad de Casillas que pone en riesgo el Plan B, por ejemplo.

"Implicaría que el proceso de desmantelamiento que la reforma le ordena instrumentar al INE tendría que estar terminado para agosto. Iríamos a elecciones sin profesionales que las organizan, por cierto con una enorme erogación de recursos para liquidar esas plazas que desaparecerían a quienes las ocupan y teniendo que contratar a personal eventual, por primera vez en la historia para cumplir funciones sustantivas del Instituto, es decir, ya no solamente de apoyo sino funciones sustantivas de cara a las elecciones del 2024", lamentó Lorenzo Córdova.

Córdova lamentó que no se hayan utilizado los tiempos para generar consensos sino que en tres horas, los legisladores "votaron a ciegas las reformas" Foto: Especial

Y estos son motivos que ponen en riesgo, ya no desde los resultados o de eventuales conflictos post electorales sino desde la raíz, desde la organización de las elecciones, aseveró Córdova y lamentó una vez más que no se hayan utilizado los tiempos para generar consensos sino que en tres horas, los legisladores "votaron a ciegas las reformas".

Ciro Murayama: El INE está listo para hacer llegar a la Corte los argumentos técnicos

Por su parte, Ciro Murayama evitó especular o hacer "futurismo" en caso de que la SCJN ceda y avance el Plan B, aunque dejó en claro que se avanzará paso a paso y recordó que luego del informe que se hizo público desde el 25 de enero, el INE está listo para hacer llegar a la Corte los argumentos técnicos, datos duros y objetivos de por qué el Plan B atenta a los derechos electorales de los ciudadanos.

"Desde el 25 de enero dijimos: vamos a interponer una controversia contra la parte ya publicada. Así se hizo. ¿Qué esperamos ahora? Que se publique en el Diario Oficial de la Federación para en consecuencia por un lado, empezar a acatar la aplicación del Plan B, porque el INE no desconoce las leyes ni sólo aplica las que le gustan, nosotros no somos así, tenemos el discurso de que no me vengan con que la ley es la ley, el INE aunque no esté de acuerdo, la acatará, pero al mismo tiempo porque es su potestad constitucional, la va a combatir, la va a impugnar, esos son los pasos y con toda claridad lo hemos dicho ".

En Cohauila y el Estado de México, entidades donde están próximos los comicios electorales, por lo pronto están blindados a dichas reformas, aunque esperan que no sean esas dos elecciones las últimas "auténticas que se realicen en el país", dijo Córdova.

Presentan "La Democracia no se toca" en Guadalajara

En el marco de la presentación del libro "La Democracia no se toca", los autores Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, señalaron que el texto es un llamado para que la sociedad defiendan al máximo organismo electoral.

"Es un libro que no escribimos desde la celebración democrática sino desde la angustia de lo que podemos perder y cuando estábamos terminando de redactar el texto se nos apareció el Plan B y confirmó nuestras peores pesadillas", expuso Murayama. Y es que parte de los contenidos son "cajas de explosivos colocados en lugares clave del centro de flotación de nuestro sistema democrático, y si estallan, se puede hundir".

Uno de los ejemplos, es que plantea la desaparición de las más de 300 juntas electorales que hay en el país bajo el argumento de políticas de austeridad, que, como en otras decisiones del Ejecutivo Federal, se ha caído en el "austericidio". Lorenzo Córdoba, lamentó que ahora padecen quienes se han mostrado en contra de este paquete de reformas en materia electoral, viene desde el corazón mismo del poder, quienes se han beneficiados de la existencia de un conjunto de reglas, de un sistema electoral y de una institucionalidad que les ha permitido llegar por los votos al ejercicio del poder.

"Este no es un libro dedicado a los académicos, a los actores políticos, sino al ciudadano de a pie que es el verdadero autor y constructor y, también estamos convencidos, el verdadero defensor de los sistemas democráticos".

Luis Gustavo Padilla, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) a nombre del rector general de la Casa de Estudios dio la bienvenida y señaló que gracias al INE el país tiene elecciones limpias, competitivas y es relevante que en el espacio, el Paraninfo Enrique Díaz de León, se genere una conciencia cívica y ciudadana para defender los derechos alcanzados en materia electoral.

Destacó la "jornada histórica" que se tuvo el pasado domingo en donde miles de mexicanos salieron a las calles a manifestar su exigencia para que no se vulnere la autonomía de esta institución. Por su parte, el director de la editorial Planeta, Gabriel Sandoval, detalló que este libro surge de la necesidad de crear un texto que explicara es un "libro país" porque hay valores importantes de cara a la evolución y empoderamiento de una nación y surgió la propuesta desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Diego Petersen, periodista y moderador durante la presentación del texto, relató algunos momentos relevantes de distintos momentos en la historia democrática del país en donde se vulnera la confiabilidad y la voluntad de la sociedad previo a la creación del INE. Paula Ramírez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ), señaló que la democracia aspira a una sociedad de libertades, de iguales que fundan los valores de libertad e igualdad producto de acuerdos, pactos y compromisos.

"La democracia no es una función dada para siempre, las democracias pueden ser desmantelada pieza por pieza, parte por parte", comentó.

El A, B, C, que se muestra en el texto en donde se vierten las ideas de la democracia y la representación de la voluntad política que actualmente se tiene, en donde se ha transitado por diversas acciones desde incertidumbres hasta resultados. En este experimento literario, que está cargado de datos, trivial, frases llenas de verdad, recordatorios de lo que fuimos y de donde venimos y de contrastes de lo que queremos ser.

Mauricio Merino, ex Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral (IFE), quien presidió la Comisión del Servicio Profesional Electoral durante siete años, agradeció a los autores y les aseguró que serán respaldados en su lucha emprendida por la defensa del INE. Finalmente, Merino abordó la paradoja de que en el 2014, se restructuró el IFE convirtiéndose en INE, el mismo año en el que se consolida el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

