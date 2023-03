Edomex: genera controversia la implementación de urnas electrónicas para las próximas elecciones

La operación de 164 urnas electrónicas, que canalizarían hasta 120 mil votos, en la jornada electoral a gobernador mexiquense del 4 de junio, ya generó controversia y rechazo por parte de distintos partidos al advertir que no hay condiciones de seguridad y es extremadamente riesgoso tomar a la entidad como laboratorio.

Fue en la sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) donde se retomó la decisión que el Instituto Nacional Electoral (INE) tomó el 27 de febrero, aunque aún no se ha notificado. El tema lo puso sobre la mesa la representación electoral del PT y fue respaldada por Morena y PAN, durante la votación de los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales y estatales para los comicios en curso.

64 fueron diseñadas por el Instituto Electoral de Jalisco y las otras 100 por el INE Foto: Especial

Lo que ahora se sabe del tema es que las urnas electrónicas operarán en todas las secciones electorales, y del total 64 fueron diseñadas por el Instituto Electoral de Jalisco y las otras 100 por el INE. Además, que el esquema ya se operó en contiendas en Aguascalientes y Tamaulipas, aunque 50 unidades en cada una.

Temen que las urnas sean robadas

El representante electoral petista, Joel Cruz Canseco, criticó que no se les informó previamente sobre la determinación y reprobó que desconocen sobre su operación y que no han sido probada la tecnología previamente, por lo que, demandó, se rechace y no opere, pues se debe estudiar más.

Negó que adelante o haga apología de la violencia, pero no se puede descartar que las urnas electrónicas puedan ser robadas y desconocer el sentido del voto, pues no hay condiciones de seguridad como es la zona sur.

Acusó que el INE busca tomar como laboratorio la elección a gobernador mexiquense, pues tendrá impacto en otros procesos y esquemas como el PREP o cómputos distritales, como estatales. Incluso, lamentó que un voucher sea el acta que es delicado y grave.

Su homólogo de Morena, Francisco Vázquez Rodríguez, criticó que no es casualidad la determinación del INE sobre la urna electrónica a 91 días de votación, y no descartó que tenga la intención de dejar mal parado al IEEM, y ensuciar el proceso.

Cuestionó que quién se hará responsable de lo que llegue pasar y por ello hacen responsable al árbitro electoral federal, porque recalcó “los fracasos tienen o no madre”.

El representante electoral del PAN, Alfonso Bravo Álvarez Malo, aclaró que no es un tema menor y es de certeza, porque las urnas electrónicas tienen diseño distinto porque no es la misma plataforma tecnológica. Por ello demandó que exista un documento y revisión sobre su operación.

Las consejeras electorales, Daniella Durán Ceja y Karina Vaquera Montoya, y su compañero Francisco Bello Corona, validaron la preocupación de los partidos y comprometieron darle seguimiento, como hacer en su momento adecuaciones a materiales y tecnologías una vez que sean notificados. Cabe recordar que la lista nominal de electores de la entidad mexiquense es de 12.6 millones de ciudadanos y se proyecta instalarse hasta 20 mil 390 casillas el 4 de junio.

DME