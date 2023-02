Edomex: Familias de víctimas de feminicidio rechazan la disculpa pública de la Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de su titular, José Luis Cervantes Martínez, ofreció una disculpa pública a familiares de cuatro víctimas de feminicidio, homicidio calificado y desaparición, pero tres no fueron aceptadas y solo Ana Sosa Conde, hija de Julia Sosa Conde, víctima de feminicidio, le dio al funcionario su voto de confianza.

Ana Laura Curiel Armenta, madre de la desaparecida Daniela Mabel Sánchez Curiel, Lidia Florencio Guerrero y Laura Velázquez Florencio, mamá y hermana respectivamente de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio y María Antonia Márquez, madre de Nadia Alejandra Muciño Márquez, víctima de homicidio calificado, no aceptaron la disculpa pública de Cervantes Martínez.

El fiscal general sostuvo que no se ha tenido la oportunidad o no se ha querido invertir en la capacitación Foto: Arturo Callejo

Al reconocer que hubo errores en las investigaciones de cada caso, el funcionario sostuvo que éstos solo “agravaron la pena y el dolor, al dificultar el acceso a la justicia de víctimas y sin lugar a duda menoscabaron nuestra obligación de brindar un trato digno, humano y empático, que se escuche bien y con claridad, no atendimos lo suficiente a las víctimas ni a sus familias, les dejamos solos, a partir de esta afirmación podemos lograr algo distinto, pero lamentablemente jamás podremos devolver la vida a Julia, a Diana, a Nadia Alejandra, ni restituir a Daniela Mabel el tiempo perdido fuera de su núcleo familiar”.

Agregó que estos lamentables hechos, es lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México nunca más debe hacer ni permitir, “ni para ellas, ni otras víctimas ni para otras familias”.

En la sede de la FGJEM, en Toluca, Edith Olivares Ferrero, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, refirió la desaparición y feminicidio de Nadia Muciño ocurrió hace 19 años, Diana Velázquez Florencio fue desaparecida y asesinada en 2017, Julia Sosa Conde también fue desaparecida y asesinada a finales de 2018 y Daniela Sánchez Curiel, quedó desaparecida en 2015 y aún se desconoce su paradero.

“Ana Sosa y sus hermanas tuvieron que escarbar la tierra con sus propias manos para encontrar el cadáver de su madre (Julia), Laura Sánchez Curiel, sale a buscar a su hija (Daniela) todas las semanas, Lidia Florencio y Laura Velázquez, encontraron el cuerpo de Diana tirado en el suelo de un Semefo (Servicio Médico Forense) y buscan constantemente evidencia para identificar a los responsables del feminicidio de Diana, María Antonia ha tenido que recurrir al sistema interamericano para buscar justicia por el feminicidio de Nadia”, subrayó la activista.

Hizo el llamado a la FGJEM para que no se repitan hechos lamentables como los antes citados y expuso que, en un informe de Amnistía Internacional México, denominado “Juicio a la Justicia”, hay recomendaciones para fortalecer el trabajo de la Fiscalía en su área de delitos vinculados a la violencia de género.

“Esas recomendaciones son una hoja de ruta para emprender los cambios, se requiere personal técnicamente especializado, con equipo y material adecuado, para ellos ciertamente se requieren recursos y es su deber solicitarlos al Congreso del Estado”, puntualizó Olivares Ferreto.

El fiscal general sostuvo que no se ha tenido la oportunidad o no se ha querido invertir en la capacitación, “en un aspecto tan fundamental, tan sensible, tan delicado como lo puede ser por supuesto todo lo que rodee a la violencia de género, la violencia feminicida, la violencia sistemática en contra de las mujeres de este estado”.

