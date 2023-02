Marisa Lazo, de frente a los obstáculos en su libro “La ambición también es dulce”

Un castigo en su niñez luego de caer de la azotea detonó su pasión por la repostería, pues al no poder salir a comprar galletas se vio obligada a preparar ella misma sus polvorones.

Marisa Lazo inició la venta esporádica de pays de pera con almendras, después horneaba los pasteles en la cochera de su casa y hoy dirige una cadena de pastelerías con su nombre con más de 100 sucursales e inspira a otras mujeres a perseguir sus sueños y emprender.

Marisa es tiburona del programa Shark Tank México y cuenta su historia en el libro “La ambición también es dulce”, con el que busca mostrar que una persona infeliz no puede ser un buen líder, por lo que es importante atender el aspecto emocional tanto como el empresarial.

“Parte de mi libro lo que busca es mostrar que no soy la única que tuvo problemas en su familia, sino que todas las familias tienen problemas y no soy la única que tuvo dudas y que sintió culpas, todos las sentimos, sobre todo las mujeres”, dijo en entrevista con Mente Mujer.

Marisa guía a través de este libro a las mujeres para que puedan vivir el éxito sin miedo. Cuestiona además los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres porque, por increíble que parezca, aún es mal visto ser ambiciosa.

(Créditos: Cortesía)

“Uno de mis grandes propósitos es inspirar a otras mujeres a que no avienten la toalla, a que no se sientan mal o culpables por ser mamás o por no ser mamás o por casarse, por emprender sus sueños, en México se ha perdido por demasiado tiempo 50 por ciento de su talento.

"Y hay muchas mujeres en México brillantes, capaces, que dejan la carrera a la mitad del camino o que ni siquiera se animan a dar ese primer paso por temor a equivocarse o por temor a ser juzgadas, por temor a ser malas mujeres y sí, es un libro morado”, indicó Lazo.

Destacó que su equipo es pieza fundamental en el éxito obtenido, ya que 80 por ciento de sus líderes son personas que crecieron en paralelo, tal es el caso de choferes que se convirtieron en gente de logística o una mujer que fue cajera y ahora es la gerenta de compras.

Marisa estudió Psicología y Psicoanálisis, pero optó por su pasión: los postres, y a pesar de que en algún momento se dedicó a dar terapia y a hacer pasteles, se percató de que el éxito es algo distinto a estar siempre ocupada.

“¿En qué momento me convertí en empresaria? ¡Lo mismo me pregunto yo! Resulta que tenía varios amores y pasiones en mi vida, y los que ganaron fueron los pasteles. Aunque por varios años dividí mi tiempo entre la Psicología y la repostería.

“Recuerdo que fueron tiempos muy estresantes, dando terapia, estudiando, investigando, siendo mamá de dos niñas pequeñas. Horneando y vendiendo pasteles. ¡Corría todo el día!, convencida, como la mayoría -grave error-, de que tener mil cosas que hacer y una agenda llena me hacían una persona exitosa”, señala en su libro.

La empresaria aseguró que, a esa niña de 11 años de edad, que derivado de una travesura cayó de un techo de asbesto de su casa, le diría que ponga menos atención en la mirada de los demás.

“Le diría ‘no dejes de perseguir tus sueños y qué bueno que te diste cuenta de que te gustó hacer postres y ver la cara de la gente’”, enfatizó.

"El éxito es trabajar en lo que te apasiona, en aquello que amas, en sentirte satisfecha con lo que haces", señala Marisa Lazo en su libro.