David Monreal anuncia nuevas fuerzas especiales en Zacatecas: inicia operaciones de seguridad en carreteras

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, anunció este lunes el inicio de operaciones de una nueva agrupación de fuerzas especiales conformada por especialistas en Seguridad Pública provenientes de instituciones militares.

“La conformación de un grupo de fuerzas especiales de reacción para contener y para atender el tema de inseguridad, no es reacomodo, no es reagrupación, no es… no, son nuevos elementos que logramos a través de una convocatoria con especialidad, con vocación, con currícula de la Marina, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, para conformar toda esta fuerza de reacción y hoy, hoy empieza su función”, informó el mandatario estatal.

Además de esta agrupación, al estado han llegado nuevos elementos de la Guardia Nacional que se alojan en la Unidad Deportiva de la capital, espacio que han acondicionado como cuartel, agregó Monreal Ávila.

“Son 62 elementos, pero la vamos a ampliar, ahora dependiendo el resultado y lo atractivo es que son nuevos elementos, no es reacomodo, no quitas de UNIRSE, no quitas de policía vial, no, todas son nuevas contrataciones y además llegó un refuerzo de casi 500 elementos de la Guardia Nacional”.

Sobre la nueva agrupación

La nueva agrupación policiaca tiene dos encargos fundamentales, con los que las autoridades esperan disminuir los índices de violencia.

“Con atención en la prioridad, las carreteras de Zacatecas, van estar atendiendo las carreteras de Zacatecas y con atención a la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo”, detalló el gobernador David Monreal.

Durante el fin de semana, el secretario de Seguridad Pública realizó un recorrido con estos nuevos elementos por la sierra de Jerez para el reconocimiento carretero de esta región.

