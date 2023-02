Alejandro Macías a tres años del primer contagio Covid-19: a México le tocó pagar una factura muy grande por la pandemia

A tres años de que se diera el primer contagio de Covid-19 en México, se puede evaluar que el país no tuvo los modelos de atención adecuados, lo cual terminó con muchos más contagios de los que se habrían tenido en caso de contar con un sistema de salud robusto que atendiera a la gente, así lo aseguró el infectólogo Alejandro Macías, en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.

Destacó que durante la llegada del virus desde China hasta México fue caracterizada por la falta de especialistas que supieran cómo manejar a los pacientes y que en la mayoría de los casos no podían operar los recursos necesarios para esto.

"No es sorprendente que nos haya costado tan caro", dijo.

Destacó que la transmisión del virus sigue una tendencia a la alta en el país, aunque ya no genera una alerta mayor en la sociedad, debido a la disminución de la mortalidad y el aumento en la inmunidad.

Añadió que la tasa de muertes en el país se debió al deterioro del sistema de salud, a la politización de la pandemia, así como de la polarización de la sociedad, así como la irresponsabilidad de la población.

México no está preparado para enfrentar pandemias, asegura el experto. FOTO: Archivo.

"Hay mucho que no hicimos bien", dijo.

Destacó que la contingencia sanitaria fue muy leve con relación a la que se podría dar con otro tipo de enfermedades, ante las cuales se está en un riesgo amplio de perder el control.

¿Cómo vivió México su primer contagio?

"La amenaza de una pandemia está siempre presente", fue la frase con la que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus definió lo que estaba por venir al mundo en marzo de 2019. Pese a que se tienen registrado oficialmente que la Covid-19 no comenzó a desplegarse alrededor del mundo de manera generalizada a finales de 2019 y la primera transmisión fuera de China no se registró hasta enero de 2020 en Tailandia, no fue sino hasta el 27 de febrero de ese mismo año que esta realidad se confirmó en México con el primer contagio.

Cinco días antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reportó desde su conferencia matutina que había dos personas sospechosas de haber contraído la enfermedad. Una de ellas había presentado síntomas tras regresar de un viaje, pero no tenía el virus que terminó expandiéndose por todo el país. El segundo fue un hombre de 57 años de edad que realizó una visita a las provincias chinas de Hubei y Wuhan, pero vivía en Reynosa. Al final, ninguno de los dos fue declarado como portador.

Mientras las autoridades asiáticas cercaron la zona cero de contagio en Wuhan cuando se dieron las primeras 17 muertes por la enfermedad, la República Mexicana comenzó a cimbrarse por el temor de que este mal llegara, por lo que cualquier síntoma atribuido a la enfermedad comenzó a estigmatizarse. En el transporte público los estornudos desataban el temor y las noticias falsas comenzaron a difundirse a través de las redes sociales.

El primer contagio

El país se enfrentó a la muerte de varios mexicanos durante la contingencia sanitaria. FOTO: Archivo.

El 28 de febrero de 2020 todos los rumores se convirtieron en realidad cuando el país reportó al primer portador del virus, un hombre de 34 años de edad que estuvo en Italia y que presentó síntomas justo al regresar. El diagnóstico se logró gracias a una prueba realizada en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

El contagiado había llegado a una clínica en la Ciudad de México para recibir atención un día antes de esto. Al notar que tenía señales de haber contraído la enfermedad, fue que se decidió hacerle el test para determinar si tenía el virus, de acuerdo con información del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Tanto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como el presidente Andrés Manuel López Obrador dijeron el país estaba listo para afrontar la emergencia sanitaria. De manera inmediata, la Secretaría de Salud recomendó que la gente no se abrazara, se diera besos y buscara mantener la distancia, así como mantener estrictamente vigilados los síntomas de las embarazadas y los enfermos.

"Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a estos casos de coronavirus", dijo el presidente de México ese mismo día. También habló de la cuarentena que se realizó durante el brote de influenza H1N1, sobre la cual dijo que se había exagerado la reacción.

La enfermedad afectó a gran parte de la población. FOTO: Archivo.

Los cubrebocas ocasionaron disputas

Pese a que se dio un debate entre las autoridades nacionales y la Organización Mundial de la Salud en torno al uso de los cubrebocas y su utilidad para poder detener el avance del virus, la ciudadanía comenzó a optar por usar este dispositivo. Debido a la demanda global, este insumo comenzó a escasear de los anaqueles, sobre todo aquellos considerados dentro del tipo KN95, el cual resultaba eficaz para poder contener la mayor parte de gotículas de saliva en las que viajaba el virus.

A la larga, esto llevó a que la gente comenzara a crear sus propios tapabocas con diversas telas. Para quitarle solemnidad al asunto y hacer más ameno el uso de estos dispositivos, comenzaron a surgir los diseños variados en estos insumos. De esta manera, la gente comenzó a caminar por las calles usando imágenes de sus series y películas favoritas.

Al final, se convirtió en un aditamento que fue usado durante años, hasta que las vacunas se generalizaron y la inmunidad logró mantenerse en la mayor parte de la población.

Hubo un amplio debate sobre la aceptación del uso del cubrebocas. FOTO: Archivo.

La primera vacuna

No fue sino hasta el 27 de diciembre de 2020 que llegó el primer cargamento de vacunas en contra del coronavirus. Un avión de la empresa DHL se encargó de transportar este cargamento. Los primeros grupos en ser inmunizados fueron los adultos mayores y los trabajadores de la salud, quienes se encargaron de estar en la primera línea frente a la enfermedad.

No fue sino hasta agosto de 2021 que a los mayores de 18 años de edad se les aplicó la dosis. Para los menores de edad, esta oportunidad no se dio hasta fines de ese año. Mientras ocurría esto, la gente se mantuvo principalmente aislada en sus casas.

Una vez que los fármacos fueron aplicados y los hospitales desahogados, los mexicanos pudieron volver a sus vidas normales. Actualmente se aplican protocolos contra la enfermedad laxos y no se restringen aforos. Los cubrebocas son usados en puntos como el transporte público, pero su obligatoriedad ya no es una norma.

La vacunación permitió que la gente recobrara sus estilos de vida. FOTO: Archivo.

