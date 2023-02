Van contra el hermano del "Chapo": lanzan presunto operativo para detener a Aureliano Guzmán Loera

Un presunto operativo enfocado en capturar a Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, quien es hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán, habría concluido con al menos dos personas detenidas, en Sinaloa.

Versiones apuntan que las operaciones militares comenzaron en la zona serrana de Durango, en la comunidad del Durazno, donde arribaron helicópteros militares Black Hawk.

Operativo en Sinaloa para atrapar al hermano del "Chapo"Foto: Especial

Lo anterior habría generado un intercambio de disparos y la posterior captura de civiles armados.

Desconocen a los detenidos

El gobernador Rubén Rocha Moya fue cuestionado al respecto, quien dijo tener información sobre dos o tres personas detenidas en la zona serrana, pero se desconocen detalles de su identidad y si estos fueron capturados durante los operativos en mención.

“Solamente sé que dos o tres detenciones por allá, no sé dónde y no tengo mayor información porque son reportes que me da el secretario de Seguridad, pero no tengo mayor información porque no somos nosotros, no sé más, ustedes dicen que, en Tamazula, Durango, pero no supe yo si fue en la sierra de Sinaloa o de Durango”, comentó el mandatario estatal.

Aunque algunas versiones apuntan a la supuesta detención de Aureliano Guzmán Loera, de momento no se cuenta con información oficial ni elementos suficientes para afirmarlo.

SIGUE LEYENDO

Ni La Adictiva, ni Luis R Conriquez, él es la mente maestra en el tema “JGL” dedicado a “El Chapo”

“Gato Farfán”: el sanguinario "criminal de más alto valor" que era aliado del “Chapo” y del “Mencho”

Ni "El Chapo" se atrevió a tanto: un preso intentó escapar de un penal disfrazado de oveja

DRV