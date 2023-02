Así es Mariel, “La Abogada”, que pasó de defender al "Chapo" y a Emma Coronel a buscar un sitio en el regional mexicano

Aunque ama sus raíces en Puerto Rico y es una “boricua” en toda la extensión de la palabra, su pasión por la música se apodera de una parte muy especial en su vida, por lo que considera que no se necesita ser mexicana para cantar bien las rancheras y así lo demuestra Mariel “La Abogada”, quien es una de las nuevas propuestas en este género.

En entrevista con El Heraldo Digital, Mariel Colón Miro nombre real de la mujer que ahora divide su tiempo entre su profesión como abogada defensora de imponentes personajes, como lo son Joaquín “El Chapo” Guzmán y Emma Coronel contó que para ella es un gran triunfo tener la oportunidad de disfrutar de una nueva faceta en su vida.

Una de las cosas que aseguró es que no teme a entrar en juicio por su decisión e invita a la gente a que conozca su música y escuche su voz antes de emitir una crítica, aunque no es algo nuevo para ella, las opiniones de otras personas no le asustan y asegura que está preparada para todo lo que venga en su carrera como cantante grupera.

Nació el 30 de octubre de 1992. Cortesía Líderes.

“La crítica no es algo nuevo para mí, porque yo ya estoy acostumbrada a que me critiquen por lo que estoy haciendo de ser abogada defensora, entonces la crítica no es algo nuevo para mí, siempre va a haber quién hable negativamente de ti porque uno no es un billete de cien para caerle bien a todo el mundo, siempre habrá quien te apoye, siempre habrá quien no, yo no lo hago por eso, lo hago por satisfacerme a mí personalmente”, aseguró la estrella.

Mariel abre su trayectoria en la escena con una canción titulada “La Abogada”, con este tema también se estrena como compositora junto a Eliot “El Mago de Oz", la melodía suena con los tradicionales toques de mariachi y habla de amor, aunque no está peleada en el futuro crear algún “corrido tumbado” sobre la vida de su cliente “El Chapo” Guzmán.

“Por el momento no, no lo haría, pero es algo que no descarto tampoco, más adelante quizás en un futuro en mi carrera, algo que pudiera hacer o hacer una colaboración con alguien, pero por el momento no lo descarto, pero no es algo que pienso que pasaría ahora”, platicó.

Entre los estrados y el escenario

Otra de las cosas que también describió es que desde pequeña se sintió a fin con todo lo que gira alrededor de un artista, pero sus padres le pidieron una carrera tradicional y fue cuando decidió estudiar una licenciatura en Derecho con la que cumplió el sueño de su familia, pero olvidó sus anhelos por brillar arriba de un escenario.

“La sangre musical me corre por las venas, porque mi padre es director musical y baterista, desde pequeña siempre estuve bien metida en la música, recuerdo que me llevaba a los escenarios y me ponía una bocina a un lado, de tres, cuatro años, de hecho, compartí escenario muchas veces con Grupo Manía que era un grupo de merengue muy importante en Puerto Rico para aquellos tiempos”, dijo.

Fue en enero del 2022 cuando Mariel se sometió a una cirugía bariátrica, este procedimiento para bajar de peso hizo que regresara en ella la seguridad y a la vez las ganas de sacar todo aquel talento vocal que por años dejó de lado: “Me veía bien, me sentía bien y dije ‘es ahora o nunca’, así que me lancé”.

Mariel tiene un doctorado en derecho. Cortesía Líderes.

Sus inspiraciones musicales son Ana Gabriel, quien es su cantante favorita y a quien tiene el anhelo de abrir uno de sus conciertos, además disfruta de la voz de Juan Gabriel, Roció Dúrcal, Luis Miguel y otras estrellas que van entre lo balada y lo regional. “Tengo muchos seguidores en México por ser la abogada de diferentes personalidades grandes de México, pienso que México me va a recibir, pienso que la gente mexicana me va a adoptar”, agregó.

Mariel es una de las invitadas para desfilar por la alfombra roja de Premios Lo Nuestro, ceremonia que se celebra esta noche desde el Miami- Dade Arena en Florida y esta oportunidad la tiene sumamente emocionada, pues espera encontrarse con personalidades como Grupo Firme, Karol G o Christian Nodal pues le gustaría hacer una colaboración con alguno de ellos.

Para finalizar “La Abogada” aseguró que sus dos profesiones no están peleadas y que seguirá defendiendo a sus clientes en Nueva York desde su empresa “The Law Offices of Mariel Colon Miro, PLLC” con la misma pasión que lo da todo en el estudio de grabación o con la adrenalina que siente cuando se planta en una tarima.

“Uno puede ser muchas cosas, no nos debemos encasillar en una sola cosa, si tu tienes un talento o varios talentos explótalos todos, es un mensaje de que los sueños se cumplen y el que persevera triunfa”.

Es cantante de regional mexicano. Cortesía Líderes.

Seguir leyendo

La abogada del "Chapo” Guzmán se lanza como cantante, así luce como la nueva estrella del regional mexicano