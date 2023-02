Miércoles de ceniza: ¿es pecado que se te borre la cruz?, el padre José de Jesús Aguilar responde

El padre José de Jesús Aguilar asegura que el ayuno que se lleva a cabo en el miércoles de ceniza consiste en dos comidas fuertes y una ligera, por lo que no es necesario que la gente se quite los alimentos completamente. Esta práctica sirve para entender a la gente que tiene hambre o usar los recursos que se gastan en esto para ayudar a los que no pueden comprarlos.

En entrevista con Javier Alatorre a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, aseguró que el Papa ha dicho que esta tradición también puede llevarse a cabo para evitar cuestiones que afectan la salud mental de las personas, por lo que puede usarse la Cuaresma para hacer una reflexión y alejarse de diferentes .

Celebrar la Pascua, que llega este 9 de abril, significa festejar el cambio y entender lo que se debe cambiar para limpiar el alma y la vida diaria.

Miles de mexicanos celebran esta tradición. FOTO: Cuartoscuro

Destacó que el ayuno debe practicarse por personas mayores de 21 y menores de 60 años de edad. Recomendó además que la gente se abstenga de comer carne el Viernes Santo.

"Si no eres capaz de decirle no a una carne, no eres capaz de decirle no a tentaciones mayores", dijo.

¿Es pecado quitarse la cruz?

Sobre la aplicación de la ceniza, el clérigo contó a Miguel Aquino y a Javier Alatorre que esta se puede colocar en la frente o en la cabeza y además indicó que no es obligatorio que los católicos se la apliquen, ya que es una señal de que reconocen la necesidad de cambiar algo que no han hecho bien.

Invitó a la gente lo que quieren cambiar y no solamente ponerse la marca en la frente, debido a que este símbolo no funciona como algo mágico que modifica la existencia de las personas.

No es necesaria esta práctica, basta con el compromiso de la gente. FOTO: Cuartoscuro

"Tengo que reconocer que algo está sucio, que hay algo que tengo que arreglar", dijo.

Destacó que las personas enfermas o los niños que no tienen idea del pecado no tienen la obligación de ponerse la marca.

"Lo importante es que haya hecho este deseo de transformación de cambio".

Además de esto, el sacerdote aseguró que no hay ningún pecado o molestia por parte de Dios al quitarse la ceniza de la frente, siempre y cuando se haya hecho un compromiso con la causa.

No hay problema si se borra esta marca. FOTO: Cuartoscuro

Dijo que la gente puede bañarse en cualquier momento del día sin importar que se haya colocado la cruz antes de esto sin ningún problema.

