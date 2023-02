Adrián LeBarón asistirá a inauguración de camino en Sonora: pedirá audiencia con AMLO

Adrián LeBarón, padre de Rhonita quien falleció junto con otros ocho integrantes las familias Langford, Miller y LeBarón tras una masacre en noviembre de 2019, dijo que pedirá audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando inaugure la modernización del camino Agua Prieta — Bavispe, Sonora.

Dijo que no los invitaron al acto que está programado a las 11:00 horas tiempo local.

“Ella es mi hija Rhonita y mis nietos. Fueron masacrados en 2019. El presidente @lopezobrador_ hizo el compromiso de arreglar un camino, mañana lo inaugura, pero no nos invitó. Me voy a acercar a ver si me da chance de saludar. Este es mi pequeño santuario”, escribió en su cuenta de Twitter.

En un video, indicó que instaló un santuario para recordar a su hija Rhonita y sus nietos Krystal, Howard, Titus y Tiana.

“Llega el presidente a inaugurar una carretera que se hizo de Agua Prieta a Bavispe, ojalá esté terminada, él lo hizo por compromiso y por petición”, dijo.

“Quiero preguntar si el presidente me recibiría, hombre, él ya dijo hace unos días que es la memoria y en recordar esta masacre y el compromiso que hizo, y por eso viene, y por eso voy, pero todavía no sé si me recibe, ojalá y lo que los rodea entiendan de que se trata esto y nos reciba, a mí y a mi familia, sería trascendental para el bien de todo México, bendiciones”, agregó.

Sobre los hechos

El 4 de noviembre de 2019 tres mujeres y seis niños de las familias LeBarón, Müller y Langford los masacraron cuando viajaban en tres vehículos en Bavispe, Sonora.

