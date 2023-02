Papá de "Checo" Pérez va por Jalisco: Antonio Pérez Garibay se destapa rumbo a la gubernatura por Morena

El diputado federal por Morena, Marco Antonio Pérez Garibay destapó sus aspiraciones para ser el próximo gobernador de Jalisco.

En conferencia de prensa, en donde anunció que se sumará a una propuesta de Movimiento Ciudadano para recabar recursos para comprar medicamentos para niños con cáncer, indicó que de ser el próximo mandatario estatal, abatirá la inseguridad e impulsará el desarrollo del estado y sus habitantes.

Aclaró que los tiempos aún no dan para trabajar en "pos" de una candidatura, y esperará a que llegue el periodo para registrarse formalmente.

“Yo creo que todavía los tiempos no son los momentos, pero seguiré caminando como diputado federal. Cuando toquen los tiempos de participar si me gustaría inscribirme, me gustaría mucho ser el gobernador de Jalisco. Sé que tengo todos los ingredientes para ser el mejor gobernador que ha tenido Jalisco”, afirmó.

“Invite a todos los diputados de MC, de Jalisco y Nuevo León, a que se sumen efectivamente a apoyar a niños pobres con cáncer" Foto: Twitter

Se inspira en Claudia Sheinbaum

En torno a la candidatura presidencial, que en alguna ocasión añoró, dijo que dejó ese plan, porque el estilo de Claudia Sheinbaum lo convenció. “Le he demostrado todo mi amor, y hasta donde llegue con ella”.

En torno al acuerdo con los diputados de MC, indicó que, por cada peso que aporten los legisladores para apoyar económicamente en la compra de medicamentos oncológicos a los niños que así lo requieran, él aportará la misma cantidad que junten para dicho fin.

Esto luego de que el grupo parlamentario de MC propusiera una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Explicó que de esta manera se podrán entregar medicamentos en ambas entidades, pero a través de dos fundaciones que tengan más de diez años, o hasta veinte en cada estado.

“Invite a todos los diputados de MC, de Jalisco y Nuevo León, a que se sumen efectivamente a apoyar a niños pobres con cáncer. Que ellos con su sueldo, la cantidad que ponga cada diputado, yo les pondré similar, si ellos me ponen un diputado me pone su nombre la cantidad, mil pesos yo le pongo otros mil pesos”, indicó.

SEGUIR LEYENDO:

"Gobernar yo sí sé, robar no", Marco Antonio Pérez, papá de Checo Pérez

Ser diputado es como la Fórmula 3 para "Checo" Pérez; estoy listo para buscar la presidencia: Marco Antonio Pérez

dhfm