Ser diputado es como la Fórmula 3 para "Checo" Pérez; estoy listo para buscar la presidencia: Marco Antonio Pérez

Marco Antonio Pérez Garibay, diputado federal de Morena, aseguró que está en las condiciones para buscar la candidatura a la presidencia de México, tras considerar que ser legislador es como la Fórmula 3 para Sergio "Checo" Pérez.

En entrevista para Heraldo Media Group en “Noticias de la mañana” con Mario Maldonado, afirmó que está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para trabajar por México, aunque señaló que si no es a través de Morena no buscaría el cargo con otro partido.

Aclaró que sí se está colgando de la fama de su hijo "Checo" Pérez, pero invitó a que otros candidatos o políticos a que presuman a sus hijos como él, porque "trabajé primero por mi familia y ahora lo quiero hacer por el bien de México", señaló.

Recalcó que la decisión no es algo personal, sino que fue algo que determinó junto con su grupo de trabajo, colaboradores y tras la opinión de un "buen amigo empresario, con quien platiqué mis intenciones y me dio luz verde", aunque no reveló el nombre para no comprometerlo.

"Aspiro a la máxima categoría, yo no trabajo por menos, porque quiero ser presidente de México. Antes de que lo decidiéramos, estábamos analizando pelear la gubernatura de Jalisco, pero en este momento se me abrió la oportunidad y se alinearon las estrellas", explicó.

Pérez Garibay expuso que desde hace años tenía la intención de contender por la presidencia de México, pero en 2018 habría sido imposible, porque, dijo, Andrés Manuel López Obrador era un gran candidato y es "todavía mejor presidente", por lo que prefirió esperar.

"Veo a todos los candidatos que han levantado la mano en Morena y veo que hay piso parejo, si yo viera que hay un aspirante superior metería la reversa, porque no me voy a aferrar a la candidatura", expresó.

Para finalizar, detalló que México es un gran país y su campaña la hará con todos, siguiendo el ejemplo del presidente López Obrador, quien se ha manifestado que primero los pobres.

Sigue leyendo

AMLO prometió que la gasolina costaría 10 pesos por litro por mentiroso: Ricardo Anaya

Se desfonda el PAN y crece Movimiento Ciudadano

Difusión de logros de gobierno están prohibidos; pueden incidir en la voluntad ciudadana: Consejera del INE