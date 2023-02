Oposición defiende a Margarita Zavala por acusaciones contra Calderón: "¡Basta de calumniarla!"

La discusión en la agenda política del juicio contra Genaro García Luna en los Estados Unidos, se convirtió en un intercambio de acusaciones entre la bancada mayoritaria de Morena y sus aliados, y los panistas, en donde resaltó la defensa que Movimiento Ciudadano hizo de la ex primera dama de la nación, Margarita Zavala.

Las acusaciones empezaron cuando el diputado del PT, Gerardo Fernández, señaló que la diputada Margarita Zavala ha declarado que Felipe Calderón que no sabía sobre la entrega de dinero del narco a el ex secretario de seguridad pública federal, y la señaló, así como a todos los del blanquiazul, como parte de los protectores de narcos en el país.

Jorge Álvarez Maynez salió en defensa de Zavala Gómez del Campo “Yo vengo aquí a defender también el prestigio que, por supuesto no es García Luna”, para después señalar que los actuales testigos del juicio en la Unión Americana, están relacionados con integrantes de Morena.

“Todas las sesiones le gritan a esta señora, y la acusan de cosas que supuestamente hizo su esposo, y la acusan de que estaba enterada y que como no iba a estar enterada, mientras tienen en su partido alcaldes, gobernadores y dirigentes políticos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. No hay nada que involucre a Margarita Zavala en ninguna acción ilegal, no hay nada que haya manchado nunca, la trayectoria pública de Margarita Zavala ¡Ya basta de calumniarla! ¡Ya basta de esa cobardía!, destacó.

Señaló a los de Morena y a sus aliados, de tener insertos entre sus filas a los criminales, y no querer ver la situación de los que se vive entre ellos.

“Le creen todo lo que dice a el “Rey” Jesús Zambada; este señor dirigió las operaciones del Cártel de Sinaloa en la Ciudad de México por años, incluyendo los años que dirigió aquí Andrés Manuel, incluyendo los primeros años de Marcelo Ebrard, este señor declaró que él entregó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, siete millones de dólares y que las autoridades de la CDMX las tenía a su servicio”, resaltó.

El vice coordinador del PAN, Jorge Triana, también arremetió en contra de los morenistas y revirtió las acusaciones por los casos de SEGALMEX, o los moches de la actual candidata a la Gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, entre otros.

“Está rindiendo cuentas ante la ley, ojalá y pronto también pudiéramos ver aquí en México, que rindan cuentas ante la ley, Manuel Bartlett con sus más de mil millones de pesos en propiedades y su acusación también por el homicidio de Enrique Camarena; ojalá que pudiéramos ver a Gertz Manero, por todas sus fechorías también rindiendo cuentas, que, por cierto, hace rato hablaban de la fuga del Chapo, pues quien lo dejó ir fue Gertz Manero, él era el secretario de seguridad pública con Fox”.

“Ojalá pronto rindiera cuentas Carlos Lomelí y sus farmacéuticas fantasmas en Jalisco. Delfina Gómez y también sus moches; José Ramón López Beltrán y su tráfico de influencias; Los hermanos y la prima y hasta la sobrina del Presidente, y Manuel Ovalle por la Estafa Maestra de SEGALMEX”, expresó.

El vice coordinador de Morena, Leonel Godoy, precisó que los narcotraficantes son los que testifican porque están relacionados y saben de los nexos que tienen y por los cuales fueron capturados.

“Vienen y dicen que los testigos que se están presentando en Estados Unidos son narcotraficantes, pues de eso se trata el juicio, es un juicio entre narcotraficantes, los cómplices de ellos, son los que estuvieron presentes. Ni modo que estuviera un cardenal, un obispo, que estuviera un intelectual, estaban los delincuentes haciendo acuerdos y eso es lo que se está ventilando en este momento”, dijo.

Cuestionó que tenía a testigos de descargo como Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes fueron sus jefes, y no los presentó porque al jurar ante el juez de Estados Unidos, no podían decir mentiras.

“Y por eso, no se atrevió García Luna o Vicente Fox y Felipe Calderón le mandaron decir que ni de chiste los fuera a presentar como testigos de descargo. No lo hizo, no ocurrió, esos son los hechos y todo lo demás vienen a hablar sin ningún sustento”, apuntó.

