Metro CDMX Línea 8: usuarios reportan estaciones saturadas y retrasos de hasta 20 minutos

La mañana de este primer día de febrero usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos en la Línea 8, específicamente en estaciones como Garibaldi, Constitución de 1917 y Coyuya, pues los tiempos de espera fueron de hasta 20 minutos y en las imágenes compartidas en redes sociales se pueden ver las aglomeraciones en los andenes.

En este contexto, algunos usuarios señalaron que en dicha Línea se tardan 10 minutos para entrar y como mínimo, otros 10 para subirse, otros reportaron más de 20 minutos en la estación UAM-I, además de que encontraron difícil subirse a los vagones. Y es que de acuerdo con la actualización del Avance de Trenes publicada a las 08:30 horas, la Línea 8 registró afluencia máxima, pero únicamente cinco minutos de espera.

Pese a la inquietud de las personas que a través de Twitter preguntaban qué estaba pasando, el Metro no emitió algún comunicado para informar sobre los retrasos y las paradas que tardaban demasiado tiempo en algunas estaciones. Fue un usuario identificado como Alejandro Vázquez quien compartió su experiencia de esta mañana: "Hora de salida en metro Constitución de 1917, 7:30 a.m. hora de llegada a metro chabacano 8:15 a.m. y auméntale el trasbordo a la Línea 9 e igual la tardanza del metro, total media hora de retraso en un tramo en el que debí haber llegado a las 7:50 a.m".

Y los reportes no cesaron, pues otro usuario señaló que aproximadamente a las 08:45 horas hubo un corte de energía que generó un retraso de 20 minutos en la estación La Viga, lo que provocó que cientos de usuarios llegaran tarde a sus destinos. Por otro lado, una Línea que también presentó afectaciones fue la 9, la cual reportaron como detenida.

Línea 7: usuarios fueron desalojados en San Pedro de los Pinos

Fue este 31 de enero cuando la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México, nuevamente presentó fallas en su servicio, pues los usuarios del sistema de transporte fueron desalojados de un tren en la estación San Pedro de los Pinos en dirección a El Rosario. Y es que de acuerdo con los reportes preliminares, la falla sucedió poco después de las 13:30 horas y la interrupción causó importantes aglomeraciones de personas en los andenes de Tacubaya y Mixcoac, pues ambas estaciones son de transbordo.

A través de redes sociales, varios usuarios reportaron que la interrupción llevaba al menos 20 minutos, mientras que los que se encontraban en la estación Mixcoac, señalaron que se les pidió salir debido a la falla. Posteriormente, el servicio se reanudó en dirección a El Rosario cerca de las 14:00 horas, sin que se haya emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido o algún aviso en las redes sociales del STC Metro.

