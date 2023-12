"Muestren su cuerpo y su espíritu como son", el emotivo discurso de Juan Pablo Adame en el Senado

Juan Pablo Adame Alemán pudo cumplir con su sueño de estar en el Senado donde envió una iniciativa para apoyar a las familias con personas que padecen cáncer, pedido que enfatizó cuando llevó a cabo un discurso sobre su lucha contra la enfermedad en plena sesión cuando fue el senador suplente de Miguel Ángel Mancera durante un día.

En su participación, Juan Pablo Adame destacó que era un orgullo estar en la tribuna del Congreso, “Estoy aquí, dando una batalla por mi vida”, sostuvo el también hijo del ex gobernador de Morelos, Marco Adame, previo a señalar las tres cirugías a las que sobrevivió luego de que el cáncer regresó, dijo, además de las 11 sesiones de quimioterapia por las que pasó donde aún le restaban 13 más por cumplir.

¿Qué dijo Juan Pablo Adame sobre el cáncer en el Senado?

Juan Pablo Adame fue claro en su discurso ante sus compañeros legisladores: “No me voy a detener, no me voy a rendir”, enfatizó tras afirmar que su discurso se trataba de un método para crear consciencia sobre la importancia de la vida.

“Decidí hacer algo distinto, quiero materializar la lucha personal por un producto que pueda ser al servicio del bien común y hablarles desde el corazón”, comenzó y agregó: “Algunas personas me dijeron que quien se dedicaba a lo público, no podía mostrarse débil… Me decían: ‘si tienes algún padecimiento, mantenlo en privado’, me sugirieron varias veces. Hoy debo decirles que no tomé ese consejo y tampoco se los recomiendo”.

A lo anterior, el senador suplente por un día precisó que las personas con su circunstancia siempre deben vivir con decoro y dignidad. “Muestren su cuerpo y su espíritu como son, háganlo auténticamente sin cuidar las apariencias; sepan que quienes los aman, lo harán, independientemente de su estado de salud, y, de la misma forma, quienes los rechacen, lo iban a hacer tarde o temprano”.

Cuando hizo énfasis con el tema del cáncer que padecía, Juan Pablo Adame dijo: “Este cáncer, con todos sus padecimientos, me ha traído cosas buenas y me ha dado la posibilidad de disfrutar la vida de una mejor manera: las sonrisas de mis hijos María, Rodrigo e Inés, que ustedes conocieron hace algunos momentos; los abrazos de Eli, que le daba a mi cuerpo sin fuerzas; las manos de mis papás, cuando me daban su bendición”.

¿Cómo reaccionó Juan Pablo Adame al saber que tenía cáncer?

Asimismo, Juan Pablo Adame compartió qué fue lo primero que sintió cuando se enteró que padecía cáncer: “Como padre de familia, al enterarme que tenía cáncer, el primer miedo que sentí fue perder mi trabajo. Cinco años aquí en el Senado de la República, ¿cómo iba a enfrentar una situación así sin empleo? Si algún otro medicamento no lo pagaba el Seguro, ¿de dónde iba a sacar el dinero? Eli, mi esposa, ¿iba a tener que salir a trabajar mientras yo estaba en quimioterapias?”.

Por fortuna, el senador de extracción panista indicó que tuvo el apoyo y el respaldo de su familia para lograr enfrentar al cáncer, con la necesidad de poder pagar el tratamiento, en ese sentido fue que lanzó la iniciativa que fue aprobada y lo convirtió en el legislador con el 100 por ciento de efectividad.

“¿Cuánto tiempo me queda? No lo sé y nadie lo sabe, pero nunca me sentí tan vivo como cuando estuve cerca de la muerte, sentirla me hizo más consciente de cómo quiero vivir el resto de mis días. Lo que yo sí sé con certeza absoluta es que cada día que amanezco es una oportunidad única e irrepetible para vivir con esperanza, para amar con intensidad y para dejar un legado en cada una de mis acciones”, terminó su discurso Juan Pablo Adame.