Escasez de agua en CDMX: ¿cómo pedir una pipa gratis?

Ante la falta de agua que experimentan algunas alcaldías de la capital, las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México informaron a través de redes sociales que la ciudadanía puede solicitar pipas de agua, las cuales estarán brindado servicio de forma gratuita.

De igual manera, los habitantes de los municipios del Estado de México que presentan escasez de agua pueden solicitar una pipa gratuita ante las autoridades correspondientes. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha anunciado que el servicio es gratuito, por lo que no se realizará ningún tipo de cobro a las personas que necesiten una pipa con este líquido; se pide a la ciudadanía no caer en engaños y no pagar por una pipa de agua.

Para atender a las personas que experimentan recortes de líquido. Foto: especial.

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis?

En el caso de la Ciudad de México, los capitalinos pueden solicitar una pipa de agua a través de los canales oficiales de pedir de Sacmex o a través de los siguientes teléfonos: 555654-3210 y 555658-1111. Según la información del Sistema de Aguas, actualmente en las alcaldías trabajan cerca de 500 pipas de agua potable, cada una con capacidad de 10 mil litros, las cuales se encargan de abastecer el líquido en las zonas más afectadas por los recortes.

Servicio en Edomex

Por su parte, los habitantes del Estado de México que requieran una pipa de agua gratuita deberán ponerse en contacto con los gobiernos locales a través de sus sistemas de agua, ya que, en coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México, estarán repartiendo el líquido entre la población más afectada por los cortes.

El servicio es gratuito. Foto: cuartoscuro.

Anuncian cortes de agua para CDMX y Edomex

A principios del mes de diciembre, las autoridades informaron que el Sistema Cutzamala - que abastece de agua a la CDMX y al Estado de México - tenía un almacenamiento de poco más del 41% de su capacidad. Un porcentaje muy bajo que a la vez es el registro más bajo históricamente para el mes de diciembre. Por esta razón, las autoridades informaron que habrá afectaciones directas y cortes de agua para las y los pobladores del Valle de México.