Vamos a mejorar el servicio del agua en las colonias donde están teniendo problemas: Leo Montañez

Tras dos meses de haber iniciado operaciones el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), aun sigue habiendo problemas con el servicio del agua en colonias del oriente y sur de la capital, situación por la que el mensaje que el alcalde Leonardo Montañez realiza a la ciudadanía, es que habrá un mejor trabajo para que en todas las viviendas exista el vital líquido.

“Vamos a mejorar el servicio en donde hoy están teniendo problemas o donde no tienen la presión suficiente para que llegue a sus tinacos, pero sí decirles que estamos trabajando, sé que la forma de trabajar no es con pipas, o sea, mientras estamos apoyando con pipas, sé que no es lo idóneo los usuarios nos lo dicen: ‘yo te estoy pagando un recibo, no quiero que nos traigas pipas, quiero tener mi servicio normal’, y lo entendemos y están en todo su derecho”, menciona el Primer Edil.