AMLO sobre la jornada de violencia en Tabasco: "Afortunadamente no pasó a mayores"

“Afortunadamente no pasó a mayores”, comentó el presidente López Obrador sobre la jornada de violencia que se vivió el pasado viernes en Tabasco, su estado natal. En cambio, reprochó que hubo mucha difusión de los hechos por parte de los medios de comunicación, y entre risas dijo que esas noticias llegaron hasta el Vaticano.

En la mañanera en Palacio Nacional, dijo que durante su descanso de Navidad estuvo monitoreando medios de comunicación. “Que obras inconclusas, que mucha violencia, que amarga Navidad en Acapulco, que violencia. Lo de Villahermosa, no, no, no, se enteraron hasta en El Vaticano. Fue la nota. Afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron todos”, criticó.

Después de su reproche, López Obrador no dio detalles sobre el informe que recibió de su gabinete de seguridad, respecto a los hechos en su estado natal.

Tabasco vivió el pasado viernes una jornada de violencia que registró dos personas muertas en penales estatales, una balacera en un fraccionamiento de Villahermosa, la quema de autos, y otros disturbios.

Se registraron distintos disturbios en la entidad

