AMLO lamenta la muerte de Armando Guadiana: "Mi más profundo pésame por el fallecimiento de mi amigo"

El presidente López Obrador lamentó este martes el fallecimiento del senador de Morena, Armando Guadiana y envió su pésame a sus familiares y amigos. “Nunca chocamos y teníamos diferencias, pero nos respetábamos”, dijo el mandatario federal.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recordó como su amigo a Guadiana, quien compitió dos veces para ser gobernador de Coahuila. "Lamentamos mucho su muerte, le deseamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación, les enviamos nuestro abrazo cariñoso. Le enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos, muchos amigos de Armando en Coahuila, en Durango, en Nuevo León, en todos lados, un abrazo a sus familiares”, dijo.

El presidente de México también aceptó que antes de entregar el bastón de mando del movimiento de la 4T a Claudia Sheinbaum, él tomaba decisiones sobre el mismo. Una de ellas fue que no se vetara a Guadiana para competir para ser el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila.

“Cuando venía ahora la elección en Coahuila él había declarado algo en contra de Morena, en contra mía. En ese entonces yo participaba activamente en los tiempos libres en las decisiones del movimiento en que milito, en que soy parte y me preguntaron por qué no se le dejaba afuera en la encuesta y dije que no, a nadie hay que dejar afuera. Y ganó la encuesta”, reveló.

Armando Guadiana fue candidato a la gubernatura de Coahuila en dos ocasiones

