Con cristales rotos y lápida dañada: ingresan al mausoleo de Debanhi Escobar y causan destrozos en su tumba

El caso de Debanhi Escobar Bazaldúa sigue dando de qué hablar luego de que este sábado 23 de diciembre se revelara que sujetos ingresaron a su mausoleo y provocaron destrozos en su tumba. Ante la situación, su padre, Mario Escobar, informó que colocará la denuncia correspondiente a las autoridades del estado de Nuevo León.

Fue la periodista de MVS Noticias, Judith Medrano, quien a través de un video publicado en redes sociales informó sobre los afectaciones que recibió el inmueble ubicado en el Panteón Municipal de Galeana, allá en la denominada Sultana del Norte. Incluso se ha denunciado que los responsables robaron objetos del mausoleo donde descansan los restos de la joven de 18 años de edad que fue localizada en una cisterna al interior del motel Nueva Castilla.

Seguir leyendo:

Caso Debanhi Escobar: vinculan a proceso a dos empleadas del Motel Nueva Castilla

Debanhi Escobar: las evidencias, peritajes y cateos del caso que conmocionó a México

El inmueble representa un espacio de oración y sagrado para la familia

Foto: Cuartoscuro

En las imágenes compartidas por dicho medio, se observa que el vitral del sitio fue atacado completamente, además del robo de una placa donde se leía el nombre de la Familia Escobar Bazaldúa. En la zona se perciben velas y flores tiradas en el suelo además de una muñeca que pertenecía a la víctima.

El mausoleo de Debanhi se ha convertido en un espacio sagrado y de oración por la memoria de la joven. Una de las características que destacan en el sitio es un mural con el rostro de la joven con unas alas de ángel. Dicha imagen es acompaña por un fondo azul que representa el cielo.

El suceso no solamente exhibió las afectaciones en la tumba de la joven, también ha trascendido que al menos otras 10 tumbas del panteón municipal también fueron destrozadas y vandalizadas. Se espera que en las próximas horas las autoridades difundan una postura al respecto.

Mario Escobar, padre de Debanhi, quien no se ha cansado de buscar justicia por su hija, ofreció una entrevista a MVS Noticias, donde aseguró que colocará las denuncias correspondientes para que los responsables enfrenten a la justicia.

Durante 2022, el padre de Debahni, Mario Escobar denunció que la FGE presuntamente había intimidando a su familia y que no veía avances en el caso. Incluso, pidió la renuncia de los funcionarios, reconociendo que su propia vida estaba corriendo peligro en búsqueda de justicia.

"Fiscalía, hagan su chamba y si no pueden renuncien y si renuncian hay que investigarlos. Estoy cansado de tanta impunidad, si el fiscal (Gustavo Guerrero) no puede con su trabajo, si Griselda (Núñez) no puede, que renuncien, si Mónica Reyes viene a tomar fotografías a escondidas, que renuncie", dijo en su canal de YouTube.