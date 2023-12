De 800 a 5 mil pesos, los costos de las vacunas contra Covid-19 que están disponibles en farmacias

A partir de este miércoles 20 de noviembre las vacunas contra Covid-19 ya se podrán adquirir en farmacias de todo el país, esto luego de que la Comisión Federal del Consumidor (Cofepris) autorizara la venta y distribución del biológico elaborado por los laboratorios Pfizer y Moderna.

Hasta ahora, se sabe que al menos cuatro farmacias estarán ofertando la vacuna contra Covid-19, aunque los precios del biológico podrían variar de un establecimiento a otro, esto dependiendo de la demanda que tenga el fármaco, así como la disponibilidad de inventario. Las farmacias que ofertan el antígeno son: Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Farmacias San Pablo y las Farmacias Guadalajara.

Cuatro farmacias venderán la vacuna por ahora. Foto: captura de pantalla.

Farmacias San Pablo anunció que tendrá el biológico disponible en 77 sucursales en el Valle de México, Morelos, Querétaro y Puebla. La empresa adelantó que costará 848 pesos mexicanos. "Podrán consultar la disponibilidad del servicio en el número 800 80 16900 con un horario de operación de Mi Consultorio de 7 a 20:30 hrs. También se contará con aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para niños a partir de los 5 años", especificó la farmacia.

El resto de farmacias no han dado a conocer los precios que tendrá el antígeno. No obstante, internautas señalan que Farmacias del Ahorro estaría ofertando la vacuna en 859 pesos, mientras que Farmacias Guadalajara lo haría en 999. Hasta ahora, no hay información sobre Farmacias Benavides. Cabe mencionar que el director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, comentó - desde el pasado mes de octubre- que el precio de las vacunas podría llegar hasta los 5 mil pesos.

La vacuna estará disponible en 77 sucursales del Valle de México. Foto: captura de pantalla.

¿Qué síntomas ocasiona la vacuna contra Covid-19?

Las autoridades sanitarias han advertido que es normal presentar reacciones a la vacuna contra Covid-19. Entre los síntomas principales resaltan: