CDMX en alerta por frío invernal: 7 alcaldías se congelarán a 1 grado este 20 de diciembre

Si eras chilanga o chilango, presta mucha atención a la siguiente información si no quieres que el frío de la madrugada te agarre por sorpresa. Y es que las autoridades capitalinas han informado que siete alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) amanecerán hasta a 1ºC este miércoles 20 de diciembre.

Precisamente por esta situación, las instituciones competentes han hecho un llamado a la población con el objetivo de que se vacune contra la influenza y se proteja previo ante la llegada del invierno. En esta nota, te contamos cuáles serán las demarcaciones en las que sus habitantes deberán sacar su mejor abrigo.

¿Cuáles son las 7 alcaldías que se congelarán este 20 de diciembre?

Álvaro Obregón y Cuajimalpa serán de las alcaldías con menores temperaturas. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido alerta naranja en siete alcaldías de la Ciudad de México para este miércoles 20 de diciembre. ¿La razón? Las demarcaciones que te dejamos a continuación amanecerán con temperaturas de entre 1º y 3º así como heladas.

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

¿Qué otras alcaldías de la CDMX tendrán alerta amarilla este 20 de diciembre?

Aunque la alerta naranja aplicará para siete demarcaciones de la CDMX, es importante señalar que las nueve regiones restantes no se escaparán del frío, debido a que las autoridades capitalinas han pronosticado que amanecerán este miércoles con temperaturas que van entre los 4º y 6º C y tendrán alerta amarilla. Así que no te descuides si vives en:

Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Venustiano Carranza

Coyoacán y Cuauhtémoc tendrán alerta amarilla. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

La llegada del frente frío 19 y tormenta invernal en México

En México se avecina el frente frío 19. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Como era de esperarse, la Ciudad de México no será la única entidad del país que continuará con fríos intensos durante los próximos días. Por lo contrario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el jueves 21 de diciembre el nuevo frente frío número 19 originará la que sería la segunda tormenta invernal de la temporada.

Hasta el momento, se tiene pronosticado que el viernes 22 de diciembre ingrese a la Península de Baja California y al día siguiente se desplace por el noroeste del país. Este hecho provocará fuertes vientos, un descenso en las temperaturas así como fuertes lluvias en demaraciones como Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.