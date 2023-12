Padre soltero adopta un bebé por primera vez en México, y esta fue su emotiva reacción

Un hombre originario de Baja California se convirtió en el primer padre soltero en adoptar a un bebé en México, esta noticias la supimos por medio de las redes sociales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado, tal fue el impacto que tuvo la noticia que el acontecimiento se ha vuelto viral.

En Baja California se reveló el momento en que un padre soltero adopta por primera vez en México

Las imágenes muestran a Bismarck teniendo su primer contacto con su hijo, y la expresión de su rostro demuestra un ambiente de dicha y emoción de cumplir el sueño de ser padre y tener al amor de su vida entre sus brazos, así fue como lo destacó el DIF del estado en su publicación.

Asi compartió la noticias el DIF de Baja California. Foto: Facebook DIF Baja California

“Hoy Bismharck Rogelio conoció al amor de su vida, tuvieron su primera convivencia de acogimiento pre adoptivo en un ambiente lleno de amor y la ilusión de un gran futuro que les espera”

El nuevo papá ha recibido infinidad de comentarios en donde le demuestran el cariño, junto con el gran compromiso que ahora tiene, asimismo muchos internautas preguntaron al DIF qué requisitos se necesitaban para poder adoptar, sin duda un hecho que ha trascendido en las personas.

Bismharck llorando de emoción al tener el primer contacto con su bebé. Foto: Facebook DIF Baja California

¿Quieres adoptar un bebé estos son los requisitos?

En México el proceso de adopción es un poco complicado, primero no todas las parejas comparten esa idea de tener hijos que no son biológicamente de ellos, también muchas parejas no quieren tener a uno o varios niños niñas o posiblemente piensan que el trámite es muy tardado y complicado.

Es el primer mexicano en que adopta a un bebé en esta modalidad. Foto: Facebook DIF Baja California

En el portal web del gobierno de la Ciudad de México hay un apartado en el cual mencionan los requisitos para poder adoptar a un menor siendo soltero, proceso en el cual se tardan aproximadamente 3 meses para darte una respuesta a tu solicitud. Para realizarla, únicamente necesitas presentar los siguientes datos.

Requisitos: